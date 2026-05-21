Fiamme nel negozio di casalinghi, il rogo impegna per ore i vigili del fuoco: si contano i danni

COPERTINO (Lecce) – Fiamme nel cuore della notte all’interno del punto vendita “Risparmio Casa” di Copertino, in via Bengasi, dove un incendio ha impegnato per ore i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce.

All’arrivo sul posto, le squadre hanno trovato una porzione del negozio avvolta dalle fiamme e gran parte dei locali invasi dal fumo. Immediatamente sono scattate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, evitando che l’incendio si propagasse all’intera struttura commerciale.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere il rogo e limitare i danni. Le operazioni di bonifica dei locali interessati si sono concluse intorno alle 7 del mattino.