Punta la pistola contro il rivale in amore: “Vieni qua, che ti faccio vedere”: assolto un 48enne. Parte offesa non attendibile

GALATINA (Lecce) – Un 48enne di Galatina era accusato di aver minacciato un concittadino con una pistola scacciacani priva del tappo rosso dicendogli contestualmente: “Vieni qua che ti faccio vedere”. Creando in tal modo uno stato di intimidazione nell’interlocutore che, impaurito, sarebbe fuggito via ricoverando in un vicino bar il 3 agosto 2020.

Dall’istruttoria dibattimentale è emerso un quadro sentimentale precario tra i diretti interessati: la sera del 3 agosto 2020, la presunta vittima riferisce, in querela, che A.S. manda un messaggio alla sua compagna mentre entrambi erano usciti a comprare le sigarette e che una volta giunti sotto casa lo minacciava dicendogli: “Vieni qui che ti faccio vedere io” impugnando una pistola; l’uomo si sarebbe allontanato fermandosi in un bar vicino mentre la compagna andava via con l’imputato.

Nel corso del processo, la persona offesa avrebbe fornito una versione contraddittoria riferendo che la pistola era una scacciacani e che il 48enne era andato a suonare a casa dove coabitava con la compagna e che la donna non gli aveva comunicato l’intenzione di separarsi nuovamente da lui per riallacciare il rapporto con l’imputato.

“I rapporti tra le parti – secondo la giudice Natasha Mazzone – erano caratterizzati da accesa conflittualità in ragione delle relazioni con la stessa donna. Tale circostanza di per sé sola mina intrinsecamente l’attendibilità della deposizione testimoniale resa dalla persona offesa, peraltro comparsa a dibattimento solo a seguito di accompagnamento coatto disposto da questo giudice, che ha reso una versione degli occorsi divergente da quella esposta nella denuncia e in contraddizione rispetto a quanto riferito dall’unico testimone. Ne consegue che, in ragione della pacifica conflittualità emersa in dibattimento della persona offesa, con precedenti penali al pari dell’imputato, con lo stesso, la deposizione testimoniale resa dallo stessa non è sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio, non avendo trovato riscontri esterni, ma essendo, per contro, smentita dalla deposizione dell’unico teste del quale sono state acquisite le sit. Conclusivamente, sulla scorta delle considerazioni svolte l’imputato, difeso dall’avvocato Roberto Stanislao, deve essere mandato assolto dal reato perché il fatto non sussiste non essendovi prova certa della ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascrittogli.