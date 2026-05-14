Riforma della figura dell’Operatore Socio Sanitario, seduta congiunta della III e VI Commissione

La VI Commissione Lavoro e Formazione, presieduta da Annagrazia Angolano, ha espresso a maggioranza, astenuti i consiglieri di minoranza, il parere sulla Deliberazione della Giunta regionale relativa alla riadozione della “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – NADEFR 2026-2028”.

I lavori della VI Commissione sono proseguiti in seduta congiunta con la III Commissione, presieduta da Felice Spaccavento, con le audizioni sollecitate dai consiglieri Antonio Paolo Scalera e Renato Perrini, dell’Assessore alla Formazione e Lavoro Eugenio Di Sciascio, dell’Assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, entrambi assenti per impegni istituzionali urgenti, e dei rappresentanti del Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Pierpaolo Volpe e Saverio Andreula, in merito all’attuazione dei percorsi formativi relativi alle nuove figure professionali di operatore socio-sanitario specializzato e assistente infermiere (richiesta da Perrini, ndr) e all’attivazione di un tavolo di confronto per l’attuazione della nuova riforma per gli operatori sociosanitari a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 25 marzo 2025 (richiesta da Scalera, ndr). Alla seduta è intervenuta la Direttora del Dipartimento delle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini.

I rappresentanti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche hanno evidenziato i punti chiave del DPCM 25 marzo 2025 che ha riformulato e aggiornato il profilo dell’Operatore Socio Sanitario e ha istituito la figura dell’Assistente infermiere; figura che, lavorando unicamente in presenza degli infermieri, assorbe e formalizza gran parte delle competenze precedentemente associate al vecchio OSSS (Operatore Socio Sanitario Specializzato).

Volpe e Andreula hanno rilevato che, poiché la Regione Puglia ha recepito l’accordo in ritardo, ciò ha determinato l’attivazione di nuovi corsi, in accreditamento con le aziende sanitarie locali, applicando il vecchio decreto. Hanno chiesto, pertanto, di intervenire e di vigilare per evitare che vengano attivati corsi di formazione che non recepiscano appieno la riforma prevista dal DPCM 25 marzo 2025.

La Direttora del Dipartimento delle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Silvia Pellegrini, nel rendersi disponibile ad incontrare per ulteriori approfondimenti i rappresentanti degli Ordini delle Professioni sanitarie, ha chiarito che è stato predisposto un atto di Giunta che sarà approvato nelle prossime settimane, che segue un percorso lineare di recepimento dell’accordo; pertanto, tutto ciò che è previsto dal DPCM, compreso il coordinatore del corso e tutte le nuove dinamiche, sono già oggetto di attenzione e di procedimentalizzazione. È stata quindi garantita l’attribuzione del titolo per i corsi “pre” DPCM e sono state sospese le autorizzazioni per tutti i corsi che venivano dopo il DPCM.

I Presidenti Angolano e Spaccavento, nel ringraziare i consiglieri Perrini e Scalera per aver posto all’attenzione di tutti i commissari la questione oggetto della seduta congiunta, hanno convenuto di approfondire eventualmente l’argomento in una nuova seduta, alla presenza anche dei rappresentanti del Dipartimento della Salute.