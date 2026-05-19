Neonato di poche settimane muore, dramma in mattinata nel Basso Salento

Gagliano del Capo (Lecce) – Dramma stamattina nel Basso Salento, dove un bimbo di poche settimane è deceduto. Poco ancora si sa sulle cause, ma la morte potrebbe essere stata causata da problemi respiratori.

E purtroppo non è stato sufficiente a salvare la vita al neonato il ricovero d’urgenza all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.

La drammatica notizia ha immediatamente fatto il giro del paese, Gagliano del Capo, dove vive la famiglia del piccolo. A Gagliano, peraltro, si voterà per le elezioni Comunali e le liste in campo hanno annunciato la sospensione della campagna elettorale, per lutto, tra oggi e domani.

Proprio domani la piccola salma sarà in paese, dove saranno celebrati i funerali.