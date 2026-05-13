Settimana della Biodiversità pugliese 2026: gli eventi e le attività della IX edizione

Dal 18 al 22 maggio prende vita la IX edizione della Settimana della Biodiversità pugliese – Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. Un cartellone con oltre 40 tra eventi, incontri, seminari, attività nelle scuole e laboratori guidati e gratuiti, da Canosa di Puglia a Vignacastrisi nel Salento, dedicati alla valorizzazione dell’agrobiodiversità pugliese, promosso dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – con la curatela scientifica del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università di Bari.

Le attività in programma, che culmineranno nella giornata mondiale della Biodiversità del 22 maggio, proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, sono state presentate dall’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia, dall’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente del Comune di Bari Elda Perlino, dal direttore del Dipartimento Agricoltura e Autorità di Gestione del CSR Puglia 2023-2027, Gianluca Nardone, insieme al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, Luigi Trotta, Pietro Santamaria del DISPAA – Università degli Studi di Bari e del presidente dell’associazione Terra!, Fabio Ciconte.

“Tanti, tantissimi eventi in tutta la Puglia, dalla Capitanata al Salento e basso Salento per celebrare l’agrobiodiversità, radice più autentica dell’identità agricola pugliese e chiave della qualità riconosciuta ai nostri prodotti nel mondo. Senza tutela della biodiversità – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo Rurale – non esisterebbe quell’eccellenza unica che rende forti e competitive le filiere produttive del mare e della terra di Puglia. Difendere varietà locali, sementi, razze autoctone e patrimoni agricoli significa proteggere il lavoro delle comunità, il paesaggio, la cultura alimentare e il futuro economico della nostra regione. La tutela della biodiversità è un’azione quotidiana: va praticata, custodita e tramandata alle nuove generazioni”.

Il tema dell’edizione 2026 della Settimana della Biodiversità Pugliese – Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, è Semi inteso come simbolo di ciò che germina: azioni, attività e idee nate sul territorio pugliese – i semi – che, grazie al lavoro collettivo di comunità, associazioni, aziende, gruppi di volontari e singoli cittadini, danno vita a nuovi spazi di agrobiodiversità.

La nona edizione della manifestazione sarà inaugurata ufficialmente a Bari il 20 maggio alle ore 17.00 nei rinnovati spazi de “La Rossani – BiblioTeca del Mediterraneo”. Per tre giorni, questo spazio civico si trasformerà in un hub di confronto e divulgazione con sette mostre tematiche, talk, seminari e laboratori che vedranno la partecipazione di esperti nazionali e internazionali.

Il 21 e 22 maggio in particolare l’associazione Terra! porterà per il terzo anno consecutivo a Bari Le Parole del Cibo, la rassegna speciale che animerà i pomeriggi della Rossani. Il 21 maggio si parlerà di diritti e tutela del lavoro nelle filiere agroalimentari, a dieci anni dalla legge 199/2016 contro il caporalato. Al centro del confronto il tema del lavoro giusto nel settore del cibo, con un monologo del giornalista Riccardo Staglianò e gli interventi di realtà impegnate sul territorio pugliese.

Il 22 maggio sarà invece dedicato ai temi dell’agroecologia e della tutela ambientale, con la partecipazione di realtà del mondo agricolo e dell’ecologismo come la rete Humus, Paolo Pileri e Federica Ferrario. In programma anche i monologhi di Silvia Moroni (Parla Sostenibile) e gli interventi di Scomodo Bari e della CSA La Rakene.

Il dettaglio del calendario degli eventi dell’intera Settimana della Biodiversità Pugliese, con le relative modalità di partecipazione e/o prenotazione, è disponibile a questo link https://www.settimanabiodiversitapugliese.it/2026/it/6/Programma/

Il programma della terza edizione della rassegna speciale “Le parole del cibo” ospitata da “La Rossani – BiblioTeca del Mediterraneo” è disponibile su:

https://www.associazioneterra.it/cosa-facciamo/cambiamenti-climatici/le-parole-del-cibo/

La Rossani – BiblioTeca del Mediterraneo – Gli appuntamenti dedicati alla IX edizione Settimana della Biodiversità Pugliese – Agricoltura, Alimentazione e Ambiente.

20 maggio 2026

Ore 17:00 – 19:15

Per fare tutto ci vuole un… seme! – Storie di agrobiodiversità di Puglia

Evento di inaugurazione della tre giornate. Pitch Event dedicato a racconti di agrobiodiversità dal territorio, presentazione Flip-Book “Semina… e rifiorisce il mondo” e Live Sketching di Carlo Barba.

Ore 19:30 – 20:30

Proiezione del documentario “Biopatriarchi” alla presenza del registra Lorenzo Scaraggi.

21 maggio 2026

Ore 9:00 – 12:30

Laboratori didattici a tema “Semi” curati dal CNR-IBBR di Bari, con la partecipazione della Scuola Primaria “P. Di Mizio” di Putignano

Ore 10:30 – 12:30

Proiezione-Dibattito del film documentario “Wool, Men, Sheep” sulle filiere delle lane ovine autoctone europee prima proiezione in italiano del lavoro documentaristico e successivo dibattito per costruire una visione partecipata delle filiere delle lane ovine autoctone. Con la partecipazione del regista e autore del documentario Walter Aigner.

Ore 16:00 – 18:00

Seminare il futuro: biodiversità, grano e innovazione per l’agricoltura pugliese proiezione del documentario “Strampelli e l’arte del grano” e successivo incontro-dibattito sul valore della biodiversità agraria cerealicola, con docenti, ricercatori ed esperti di settore.

Ore 16:30 – 17:45

Diritti delle sementi contadine

presentazione della Dichiarazione sui diritti delle sementi contadine e proiezione del documentario diretto e girato da Giuseppe Valentino tra vivai per la siccità, musei e spazi contadini. Con la partecipazione del progetto internazionale Monoculture Meltdown – CLIMAVORE x Jameel al RCA.

Ore 18:00 – 20:30

Le parole del cibo

Cibo e diritti. Cosa serve per rigenerare e trasformare il sistema alimentare per garantire i giusti diritti lungo tutta la filiera? Prima giornata della rassegna curata dall’Associazione Terra! per la IX Settimana della Biodiversità Pugliese. Con la partecipazione straordinaria del giornalista e scrittore

Riccardo Staglianò.

22 maggio 2026

Ore 9:00 – 12:30

Laboratori didattici a tema “Semi” curati dal CNR-IBBR di Bari, con la partecipazione della Scuola Primaria “N. Piccinni” di Bari.

Ore 14:00 – 15:30

Premiazione del Concorso Wiki Science Competition Italia 2025

premiazione del concorso fotografico – patrocinato dall’area territoriale del CNR di Bari – che ha raccolto centinaia di immagini scientifiche, destinate anche ai progetti Wikimedia; i vincitori accederanno alla fase internazionale del concorso.

Ore 16:00 – 17:45

Case delle Sementi di Puglia

Incontro-dibattitto dedicato agli spazi informali di conservazione, recupero e distribuzione dei semi di varietà tradizionali pugliesi. Con la partecipazione dei soci costitutori di tre Case delle Sementi regionali.

Ore 18:00 – 20:30

Le parole del cibo

Custodire la Terra. Pratiche e politiche a tutela del Pianeta, dell’agricoltura e delle piccole imprese che producono e distribuiscono cibo sano. Seconda giornata della rassegna curata dall’Associazione Terra! per la IX Settimana della Biodiversità Pugliese. Con la partecipazione straordinaria di Silvia Moroni, content creator, autrice e divulgatrice.