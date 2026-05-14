Col fuoristrada sulle dune del parco, scattano tre denunce e multe per oltre 3mila euro

Ugento (Lecce) – Tre denunce e sanzioni amministrative per oltre 3mila euro. È questo l’esito dell’azione congiunta condotta dalla Polizia locale di Ugento e dalla Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni. Controlli avviati a seguito della segnalazione-denuncia trasmessa dal direttore del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento” Francesco de Franco ai due Corpi, dopo gli episodi di transito di alcuni fuoristrada sulla spiaggia e sulle dune, in area protetta e all’interno della rete Natura 2000.

Le verifiche, coordinate dal Comandante della Polizia locale Giovanni Schirinzi e dal Comandante dell’Ufficio locale Marittimo di Torre San Giovanni, Massimiliano Colazzo, hanno consentito di risalire ai responsabili degli episodi documentati nei giorni scorsi anche grazie alla collaborazione di cittadini che avevano trasmesso fotografie e video.

A carico di tre soggetti sono state formalizzate denunce per ipotesi di reato riconducibili alla distruzione o deturpamento di bellezze naturali, nonché per violazione dell’articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette. Contestualmente sono state elevate tre sanzioni amministrative per violazione dell’Ordinanza balneare regionale della Puglia, pari a 1.032 euro ciascuna, per un importo complessivo di 3.096 euro.

L’attività ha riguardato una zona di particolare valore ambientale, ricadente nel Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” e nell’area Natura 2000 ZPS, dove il sistema dunale rappresenta un habitat fragile e strategico per la tutela della biodiversità costiera.

Il periodo è particolarmente delicato: è in corso la nidificazione del fratino (Charadrius alexandrinus) e nelle prossime settimane inizierà quella della tartaruga marina comune (Caretta caretta). Il transito di veicoli su spiagge e dune può provocare la distruzione di nidi, uova, vegetazione psammofila e habitat protetti.

Il Parco ringrazia la Polizia Locale di Ugento, la Guardia Costiera di Torre San Giovanni e i cittadini che hanno contribuito con segnalazioni, fotografie e video. La collaborazione tra istituzioni e comunità ha permesso di trasformare una segnalazione civica in un’azione concreta di controllo, accertamento e tutela del territorio.