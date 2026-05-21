Via alla regolarizzazione agevolata per i contribuenti: cancellati sanzioni e interessi per favorire famiglie e imprese

LECCE – Una risposta concreta, immediata e improntata all’equità sociale per sostenere famiglie e attività produttive in una fase economica ancora complessa. L’Amministrazione Comunale di Lecce avvia una significativa misura di tregua fiscale, offrendo ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco locale pagando esclusivamente il tributo dovuto, con l’azzeramento di sanzioni e interessi maturati.

L’iniziativa si sviluppa su due percorsi complementari. Da un lato, l’adesione alla Rottamazione Quinquies prevista dalla normativa nazionale per i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; dall’altro, l’attivazione di una Definizione Agevolata comunale relativa agli accertamenti tributari gestiti direttamente dall’Ente.

«Di fronte alle difficoltà economiche che continuano a interessare molte famiglie e imprese – dichiara l’Assessore ai Tributi del Comune di Lecce, Maria Luisa Greco – la nostra priorità è offrire strumenti concreti per consentire ai contribuenti di mettersi in regola senza essere gravati da sanzioni e interessi accumulati negli anni. Vogliamo essere un Comune vicino ai cittadini, capace di trasformare le esigenze del territorio in opportunità di ripartenza e crescita».

L’Assessore sottolinea inoltre l’importanza della scelta compiuta dal Governo con l’estensione della Rottamazione Quinquies anche ai carichi degli Enti Locali: «Ringraziamo il Governo Meloni per aver ampliato la platea dei beneficiari di questo strumento. Grazie a questa sinergia istituzionale, il Comune di Lecce può offrire ai contribuenti un’occasione concreta per chiudere le pendenze pregresse e ripartire con maggiore serenità».

Nei prossimi mesi i cittadini potranno consultare i canali istituzionali del Comune di Lecce e il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare la propria posizione e conoscere modalità e termini di adesione alle misure agevolate.

«Con questo provvedimento – conclude Maria Luisa Greco – confermiamo la volontà di mettere al centro le esigenze reali della comunità, sostenendo chi desidera regolarizzare la propria posizione fiscale e contribuendo al rafforzamento del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni».