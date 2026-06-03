Al “Fazzi” di Lecce un ambulatorio universitario per la cura delle lesioni difficili, in collaborazione con le Terme di Santa Cesarea

Le Terme di Santa Cesarea saranno un importante supporto dell’Ambulatorio Universitario di Medicina Rigenerativa del “Vito Fazzi” di Lecce, una struttura altamente specializzata dedicata al trattamento delle lesioni croniche e difficili, come ulcere vascolari, ulcere diabetiche e piaghe da decubito. L’iniziativa sarà presentata venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18.30, presso la Sala Convegni dell’Hotel Palazzo di Santa Cesarea Terme, in via Roma 237, nel corso di un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della comunità scientifica. L’apertura del nuovo ambulatorio rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita della sanità salentina, che si collega con le eccellenze del territorio e in questo caso, anche con le Terme di Santa Cesarea, che puntano a consolidare il proprio ruolo di polo sanitario d’eccellenza nel Mezzogiorno, ampliando i servizi specialistici e offrendo ai cittadini la possibilità di accedere a cure innovative senza essere costretti a rivolgersi a strutture del Nord Italia.

«Stiamo parlando di un ambulatorio unico in Puglia, perché è pubblico e universitario, destinato a diventare un punto di riferimento per la cura di ferite difficili e lesioni croniche, ma anche per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e nuovi metodi di trattamento – spiega il professore ordinario di Chirurgia vascolare del “Vito Fazzi” di Lecce, Enrico Maria Marone – In questo modo diamo la possibilità di investimento sulla ricerca da parte di partner esterni. L’obiettivo è ridurre la mobilità nella sanità e costruire un solido punto di riferimento sanitario per tutti i pugliesi». La medicina rigenerativa è oggi una delle frontiere più avanzate della ricerca e dell’assistenza sanitaria. Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia e di approcci biologici innovativi, l’obiettivo non è soltanto favorire la chiusura delle ferite, ma rigenerare tessuti sani e funzionali, riattivando i naturali processi di guarigione dell’organismo quando questi risultano compromessi da patologie come il diabete, l’insufficienza vascolare o altre condizioni croniche.

Tra i principali benefici clinici figurano la riparazione dei tessuti danneggiati, la stimolazione della neoangiogenesi attraverso la formazione di nuovi capillari, la riduzione dell’infiammazione locale, l’accelerazione dei tempi di guarigione e la diminuzione del rischio di recidive, con un significativo miglioramento della qualità di vita dei pazienti. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Santa Cesarea Terme, Pasquale Bleve, del presidente delle Terme di Santa Cesarea, Piero Anselmi, dell’assessore regionale al Bilancio e Personale, Sebastiano Leo, dell’assessore regionale alla Salute e Benessere, Donato Pentassuglia, e della rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello.

Seguiranno gli interventi scientifici di alcuni tra i maggiori esperti del settore: professore ordinario di Chirurgia vascolare, Enrico Maria Marone, che approfondirà il tema della medicina rigenerativa applicata alla chirurgia vascolare; Maurizio Congedo, che illustrerà le prospettive in ambito dermatologico; e Alessandro Sannino, che presenterà lo stato dell’arte della ricerca nel campo della medicina rigenerativa. L’incontro offrirà l’occasione per conoscere da vicino un progetto che mette insieme università, ricerca, competenze mediche di alto livello, innovazione tecnologica ed eccellenza termale, con l’ambizione di trasformare il Fazzi in un punto di riferimento per la cura delle lesioni complesse e per la medicina del futuro.