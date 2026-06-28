Celsius rivoluziona la pizza a Lecce: impasti d’autore, delivery hi-tech e gusto senza confini

1 of 5

Nel panorama gastronomico leccese ci sono luoghi che, nel giro di poco tempo, si affermano come vere firme di stile. Celsius Pizzeria appartiene a questa categoria: un progetto contemporaneo che si distingue per l’unione di tecnica, accoglienza e visione imprenditoriale, trasformando la pizza in un’esperienza completa.

Dietro Celsius c’è la mano e la determinazione del maestro pizzaiolo Gianmarco Serratì, professionista giovane ma già profondamente formato, che ha costruito il locale in via Leuca partendo da un’idea precisa: elevare il concetto di pizzeria attraverso studio degli impasti, materie prime selezionate e attenzione maniacale ai dettagli, come il delivery hi-tech e sostenibile.

La filosofia di Celsius si percepisce subito. Dall’ambiente elegante e minimale, fino alla lavorazione artigianale delle pizze. Qual è il filo conduttore?

Senza dubbio qualità senza compromessi. Le farine utilizzate sono di alta gamma, con impasti studiati per garantire leggerezza, digeribilità e gusto. La ricerca è continua e si traduce in tecniche innovative come la doppia cottura al vapore per una pizza soffice all’interno e fragrante all’esterno. Puntiamo solo su prodotti freschi e tutto lo staff Celsius ha una formazione specifica e il titolo di Mastro Tartufaio.

Un altro elemento distintivo di Celsius è l’inclusività gastronomica.

Il locale è oggi un riferimento per la pizza senza glutine a Lecce grazie a un laboratorio completamente separato e dedicato, riconosciuto dal circuito Associazione Italiana Celiachia. Qui il gluten free non viene trattato come un’alternativa, ma come una proposta autonoma, studiata e sviluppata attraverso impasti proprietari ad alta idratazione, lavorazioni artigianali e massima sicurezza anti contaminazione. La stessa certificazione l’abbiamo avuta anche per Celsius Home, progetto di ospitalità con due strutture B&B sopra il locale, concepite nello stesso stile elegante e contemporaneo della pizzeria. Un’idea che amplia il concetto di accoglienza e che guarda con particolare attenzione anche agli ospiti celiaci o intolleranti, grazie alla possibilità di colazioni gluten free certificate AIC.

Passando alle pizze, in menu troviamo impasti con farine integrali, ai cereali e al carbone e poi la doppia cottura a vapore.

Ci racconti una delle vostre pizze simbolo?

Tra le pizze simbolo della casa spicca la “Gallipolina”, creazione che ha conquistato il podio al SIGEP 2026, a Rimini, un riconoscimento che ci ha resi molto orgogliosi. La Gallipolina è una pizza elegante che racconta il mare e il territorio attraverso un equilibrio di sapori fuori dagli schemi: tartare di gambero viola di Gallipoli aromatizzata all’olio al limone, pomodorino giallo semi dry, stracciatella, crema di cavolo cappuccio viola, lime grattugiato. Un incontro raffinato tra dolcezza, freschezza e intensità.

E poi c’è il delivery, rivoluzionato attraverso la Celsius Box: che cos’è?

La Celsius Box è una sfida vinta con me stesso: un sistema innovativo ideato per far arrivare le pizze calde come appena sfornate. Box termiche isolate, piastre riscaldanti, ventole e lampade a calore alimentate da power station ricaricate tramite pannelli fotovoltaici. Tecnologia e sostenibilità che si incontrano per ridefinire l’asporto di qualità. Persino i tempi vengono monitorati: se la consegna supera i trenta minuti, Celsius omaggia il cliente con un buono da sei euro per il successivo ordine. Così, se la pizza arriva in ritardo c’è solo da esser contenti!

A completare le novità, Celsius è ora anche la pizzeria ufficiale a Lecce di Menabrea, ulteriore testimonianza di una ricerca costante dell’eccellenza.

A quasi due anni dalla sua apertura, Celsius si conferma come un laboratorio di idee, un luogo dove innovazione, gusto e ospitalità convivono in perfetto equilibrio. Una realtà giovane che guarda al futuro senza dimenticare il valore più importante: emozionare attraverso ciò che arriva in tavola.