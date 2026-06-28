Figli del Salento: Pietro Siciliani, pedagogista, filosofo e medico italiano

Il Salento vanta con orgoglio i natali di uno dei suoi figli più illustri e illuminati, a lui è intitolato il più importante liceo delle scienze umane di Lecce, noto a tutti come magistrale e che nei decenni ha formato educatori attenti e preparati: Pietro Siciliani.

Originario di Galatina (La biblioteca a lui intitolata custodisce il “Fondo Siciliani”, raccolta di testi a lui appartenuti e donati alla città dalla moglie Cesira Pozzolini)), dove nacque nel 1835 da un commerciante di pelli, Pietro Siciliani iniziò il suo percorso scolastico a Otranto, per poi spostarsi e Lecce, Napoli, città da cui fu costretto a fuggire perché le sue idee liberali avevano attirato l’attenzione della polizia borbonica, e infine a Pisa dove conseguì la laurea in medicina e chirurgia e fu discepolo di Cesare Studiati.

L’incontro con il filosofo Francesco Puccinotti fu illuminante per i suoi studi filosofici, così come lo furono gli incontri e le collaborazioni con altri grandi nomi dell’800, da Silvestro Centofanti a Filippo Pacini, Maurizio Bufalini e Gino Capponi.

La sua aspirazione non era fare il medico, la sua mente tendeva alla filosofia, tanto che nel 1862 a Firenze, ottenne la cattedra di filosofia speculativa morale.

Nel 1864 sposò Cesira Pozzolini, letterata e filantropa, discendente di una famglia di radicate idee unitarie e liberali e nel 1866 venne alla luce suo figlio Vito. Oltre al matrimonio e alla nascita del figlio, il periodo fiorentino fu per Pietro Siciliani importante perché fu iniziato alla moassoneria e aderì alla “Concordia”.

Nel 1867 lasciò il Regio Liceo “Dante Aligheri” per partire alla volta di Bologna dove aveva vinto la cattedra come professore straordinario di filosofia teoretica, ma non solo, perché proprio in questa città oltre ad insegnare pedagogia, fondò il Centro di Studi Pedagogici compiendo un grande passo avanti verso il riconoscimento della pedagogia come scienza a tutti gli effetti.

Nel 1868 fu co-direttore della “Rivista bolognese di scienze, lettere, arti e scuole” con Cesare Albicini, Enrico Penzacchi e Francesco Firoentino, ma l’esperienza durò appena un anno per divergenze ideologiche circa l’impostazione da dare alla rivista con Francesco Fiorentino.

Pietro Siciliani ha lasciato al mondo scientifico e ai pedagogisti un grande insegnamento: la famiglia e la società sono parte integrante del processo educativo della persona ed è attraverso la collaborazione di tutti che un individuo può raggiungere la libertà e la maturazione caratteriale.

Non solo, perché secondo Pietro Siciliani, alla base di ogni percorso formativo deve esserci il soggetto da educare, che diventa protagonista assoluto e che raggiunge il culmine grazie all’autodidattica pur non mettendo in ombra il ruolo fondamentale dell’educatore.

Dal 1880, per volere del Ministro Francesco De Sanctis, Siciliani fu presidente dei congressi pedagogici tenutisi a Firenze, Venezia, Genova e Milano e presiedette la I sezione del Congresso Pedagogico Romano.

L’Europa e l’America piansero la sua morte avvenuta a Firenze il 28 dicembre 1885, mentre in Italia furono necessari alcuni decenni per dissipare le polemiche sorte intorno al suo operato soprattutto per dovute alla contrapposizione con il pensiero di Giovanni Gentile.