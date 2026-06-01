Cavallino si prepara alla Giornata Nazionale dello Sport 2026: una domenica di movimento, passioni e musica

​Il grande sport per tutti torna a essere protagonista nel Salento. Domenica 7 giugno 2026, il Comune di Cavallino celebrerà la Giornata Nazionale dello Sport (GNS) con un ricco programma di attività all’aperto, pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età, appassionati e curiosi.

​L’evento, promosso dall’Assessorato allo Sport della Città di Cavallino in stretta collaborazione con il CONI e le associazioni sportive locali, si svolgerà nella cornice del Parco Adele Savio a Castromediano.

​Un palinsesto ricco: dalle arti marziali alla danza

​A partire dalle ore 17:00, il parco si trasformerà in una vera e propria palestra a cielo aperto. Le silhouette dinamiche presenti su image.png anticipano la varietà delle discipline protagoniste. Ciascuno avrà la possibilità di assistere a dimostrazioni pratiche o di cimentarsi in prima persona grazie al supporto di istruttori qualificati.

​Il programma spazia tra discipline molto diverse tra loro:

​Arti Marziali e Sport da Combattimento: Taekwondo, Karate, Aikido e Culto Thai.

​Fitness e Benessere: Zumba, Crossfit, Ginnastica Ritmica, Ginnastica Dolce e Camminata Metabolica.

​Sport di Squadra e Tradizionali: Football Americano e Scherma Storica.

​L’Universo Danza: Un focus speciale dedicato al ritmo con esibizioni di balli Latino-Americani, Tango, Danza Moderna, Danza Classica, Hip-Hop, Break Dance e Swing.

​La conduzione della manifestazione è affidata alla presentatrice Gloria Liccardi, che guiderà il pubblico attraverso il fitto calendario di esibizioni pomeridiane.

​La serata: si balla con la musica anni ’70, ’80 e ’90

​Spenti i riflettori sulle performance atletiche, la giornata continuerà all’insegna dell’intrattenimento e della socialità. A partire dalle ore 21:00, l’atmosfera si scalderà con il dj set di Kekko DJ, pronto a far ballare il parco con le migliori hit della musica anni ’70, ’80 e ’90, chiudendo l’evento in un clima di festa collettiva.

​L’iniziativa porta la firma istituzionale del Sindaco di Cavallino, Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni, e dell’Assessore allo sport, Geom. Tony Palermo, che sostengono l’appuntamento come momento chiave per la promozione del benessere psicofisico e dei valori di inclusione sociale tipici dello sport.

​L’appuntamento è quindi fissato per domenica 7 giugno nel cuore di Castromediano: un’occasione ideale per vivere il territorio all’insegna dell’energia e del divertimento.