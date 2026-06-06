Auto in fiamme lungo la Sp 226: il veicolo era stato rubato

SCORRANO (Lecce) – Un’autovettura rubata è stata rinvenuta completamente distrutta dalle fiamme lungo la Strada Provinciale 226, nel territorio comunale di Scorrano.

L’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Maglie è scattato intorno alle 4.03, a seguito della segnalazione di un incendio che aveva interessato una Alfa Romeo Giulietta. Il veicolo si trovava all’interno di un terreno in stato di abbandono, dove è stato raggiunto dalla squadra intervenuta per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che l’autovettura era provento di furto. Un elemento che indirizza le indagini verso la possibile volontà di cancellare eventuali tracce utili all’identificazione degli autori del reato.

Sull’episodio sono in corso gli approfondimenti investigativi da parte delle Forze dell’Ordine, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare eventuali responsabilità.