Calciomercato Lecce, doppio asse col Milan: nel mirino Zeroli e Bennacer

LECCE – Riguardo i rapporti del Lecce con il Milan, che ha da poco controriscattato Camarda, emergono nuove indiscrezioni di mercato che coinvolgono la società giallorossa che starebbe monitorando due profili del Milan: Kevin Zeroli e Ismaël Bennacer.

Zeroli, classe 2005, è un centrocampista centrale considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile rossonero. Sul giovane milanista si registra l’interesse di diverse società di Serie A, pronte a garantirgli spazio e continuità.

Più esperto il profilo di Bennacer, regista e mediano e all’occorrenza mezzala. Il centrocampista algerino rappresenterebbe un innesto di spessore.