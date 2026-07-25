Giovane abusata durante gli allenamenti per il concorso, una donna violentata in casa e stalkerizzata: due arresti

SALENTO – Due arresti in poche ore per presunti casi di violenza sessuale nel Salento. Un 50enne è finito in carcere dopo la denuncia di una giovane che si era rivolta a lui per preparare un concorso nelle Forze Armate. Un 32enne, già ai domiciliari per un’altra inchiesta, è stato arrestato dopo l’aggravamento della misura cautelare. Le due misure sono state eseguite dai carabinieri a Supersano e Martano.

Il primo arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Ruffano nei confronti di un 50enne residente a Supersano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce.

L’indagine è partita dalla denuncia di una ragazza di 20 anni, che si era rivolta all’uomo per seguire una preparazione atletica finalizzata al superamento delle prove fisiche di un concorso nelle Forze Armate. Secondo la ricostruzione accusatoria, durante un incontro avvenuto all’inizio di luglio il 50enne avrebbe costretto la giovane a subire un atto sessuale contro la sua volontà. Gli elementi raccolti dai militari sono stati ritenuti sufficienti dall’autorità giudiziaria per l’emissione della misura cautelare. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Lecce.

Nella stessa giornata i carabinieri della stazione di Martano hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 32enne del posto, già agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per violenza sessuale avviato dopo la denuncia presentata nel novembre 2025 da una donna di 51 anni.

La vittima aveva riferito di essere stata aggredita sessualmente all’interno della propria abitazione di campagna. Dopo la denuncia erano state attivate le procedure previste dal “Codice Rosso”, con assistenza sanitaria, indicazioni sui centri antiviolenza e misure di tutela.

Secondo quanto contestato dagli investigatori, il 32enne avrebbe successivamente violato le prescrizioni imposte e posto in essere reiterate condotte persecutorie nei confronti della donna. Su richiesta dei carabinieri, il gip del Tribunale di Lecce ha disposto l’aggravamento della misura cautelare. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto nella casa circondariale di Borgo San Nicola.