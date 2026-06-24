Dal 27 al 29 giugno a Otranto la Sagra del centro storico – Festa dei Ss. Pietro e Paolo

OTRANTO (Lecce) – Sabato 27,domenica 28 e lunedì29 giugno torna a Otranto la Sagra del centro storico – Festa dei Ss. Pietro e Paolo, organizzata dall’associazione Hydro… un fiume di idee in collaborazione con il Comune, giunta alla sua venticinquesima edizione.

Quest’anno l’evento è ricco più che mai; oltre agli immancabili concerti di musica popolare, tante le iniziative in PROGRAMMA.

Sabato 27 Giugno

Dalle ore 17: Mercatino dell’artigianato – Lungomare degli eroi e Largo Monumento

Postazione HydroFood& Drink – Largo Porta Alfonsina

Ore 18:30: Giochi in Piazza in collaborazione con Giovani Fratres Puglia – Largo Porta Alfonsina

Ore 20:00: Ora Otrantina, momento culturale centrale della Sagra del Centro Storico di Otranto, che celebra l’identità locale includendo narrazioni di storie antiche, poesie e aneddoti narrati dalla gente del luogo.

È sinonimo di rievocazione storica, incontro narrativo e valorizzazione della memoria otrantina – Largo Porta Alfonsina

A seguire Ronde di musica popolare con Fabio Cariddi, Luca Giannoccolo, Marco Garrapa e Giulio Maraschio – Largo Porta Alfonsina

Domenica 28 Giugno

Dalle ore 17: Mercatino dell’artigianato – Lungomare degli eroi e Largo Monumento

Postazione HydroFood& Drink – Largo Porta Alfonsina

Ore 19: “Racconti idruntini” a cura di Luce a Est, passeggiata itinerante per le vie del Centro Storico con partenza da Piazza del Popolo

Ore 20: Sagra dei bambini e dei ragazzi: “Il Gigante a Pezzi”, spettacolo di teatro contemporaneo e sperimentale realizzato dai bambini e dai ragazzi del laboratorio teatrale curato dall’Associazione Hydro – Piazza San Pietro

Ore 21:00: Concerto Trevize, progetto di world electronic music che fonde ritmi globali, sonorità elettroniche e tradizioni popolari, in particolare quelle del Sud Italia – Largo Porta Alfonsina

Ore 22:30: Concerto Après La Classe, gruppo musicale con un sound che è un mix esplosivo di ska, punk, reggae e patchanka, pensato per far ballare e scatenare il pubblico – Largo Porta Alfonsina

A seguire Mattia NardonDj set – Largo Porta Alfonsina

Lunedi 29 Giugno

Dalle ore 17: Mercatino dell’artigianato – Lungomare degli eroi e Largo Monumento

Postazione HydroFood& Drink – Largo Porta Alfonsina

Ore 19:30: Visita teatralizzata del centro storico, percorso itinerante che fonde storia, narrazione e recitazione, a cura di Salentomnibus – partenza da Piazza Castello

Ore 20: Sagra dei bambini e dei ragazzi:“SWITCH OFF! Come pesci senza rete”, a cura de Il Collettivo MoiMoi – Piazza San Pietro

In un mondo in cui siamo tutti un po’ incollati agli schermi tra notifiche e video, un super “blackout digitale” spegne tutto e costringe i protagonisti a fare una scoperta incredibile: senza una connessione si può accendere la fantasia!Tra numeri di giocoleria, manipolazione di oggetti, gag da clown e tanta musica, questo spettacolo fa ridere, emozionare e pensare. È una bellissima avventura per grandi e piccini, che ci ricorda quanto sia bello giocare insieme, parlare davvero e riscoprire la magia del mondo reale.

Ore 21:30: Concerto Paolo Ricciardicon l’Orchestrina Popolare Otrantina, musica popolare salentina – Largo Porta Alfonsina

Ore 22:30 – Concerto Malera, musica popolare salentina – Largo Porta Alfonsina