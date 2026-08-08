Notte di San Lorenzo, pianoforte sotto le stelle a Torre Colimena

Torre Colimena, la notte di San Lorenzo a lume di candela con “Pianoforte sotto le stelle”: Mino Scarciglia presenta il nuovo progetto Being Human Beings

Nella notte di San Lorenzo, a lume di candela tra le stelle cadenti, lo spazio antistante Torre Colimena si trasformerà in una sala da concerto a cielo aperto per “Pianoforte sotto le stelle”, con le musiche eseguite dall’artista e docente Mino Scarciglia. Un vero e proprio viaggio sonoro: dalle note evocative di Morricone e Piovani fino alla genialità internazionale di John Williams, Yann Tiersen ed Hans Zimmer.

L’evento, in programma il 10 agosto alle 21.30, è organizzato dalla ciurma del “SantoMare” in collaborazione con l’associazione “Joga Bonito”. Per l’occasione Mino Scarciglia presenterà in anteprima al pubblico “Being Human Beings”, il suo nuovo progetto musicale: una riflessione sull’essenza dell’uomo attraverso le colonne sonore più celebri del cinema mondiale e le sonorità della musica contemporanea. Dopo i successi di “(Un)usual tunes for piano solo” e “Il pianoforte racconta il Natale”, Scarciglia propone una scaletta dinamica e in continuo divenire, capace di spaziare tra le atmosfere intime di Ludovico Einaudi e Yann Tiersen e la maestosità epica di Ennio Morricone ed Hans Zimmer, fino ai brani neoclassici di Giovanni Allevi e Roberto Cacciapaglia.

Il percorso artistico di Mino Scarciglia (classe 1986) è una storia di passione e continua ricerca. Inizia a suonare il pianoforte a soli 5 anni, intraprendendo un percorso che lo porta a diplomarsi nel 2007 presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Da allora, l’attività solistica e in collaborazione si intrecciano con la didattica musicale, fino a quando, nel 2011, la scelta di trasferirsi in Spagna e vincere il concorso come docente di lingua spagnola porta una pausa alla sua attività pianistica assidua.

La musica, tuttavia, non lo abbandona mai: dal 1996 continua a nutrirla anche come sassofonista e percussionista in una banda musicale. La vera svolta matura nel 2024, quando Scarciglia decide di rimettersi in gioco come solista con progetti ideati e arrangiati interamente da lui, tra cui (Un)usual tunes for piano solo e Il pianoforte racconta il Natale.

L’ascolto attento, lo studio di linguaggi differenti e le esperienze accumulate nel tempo hanno condotto Mino Scarciglia verso uno stile artistico inedito. Oggi, con Being Human Beings, il pianista di Erchie ha trovato una chiave interpretativa ideale: la sua musica parla una lingua personale, dove il pianoforte si fa voce per raccontare le più belle pagine del cinema e dell’animazione.