Galatina, follia al pronto soccorso: 34enne aggredisce il personale e un poliziotto, arrestato

GALATINA – Attimi di terrore e violenza tra le corsie dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, teatro nell’ultima notte di una nuova e grave aggressione ai danni del personale sanitario e delle forze dell’ordine. Protagonista della vicenda un uomo di 34 anni residente a Soleto, già noto alle forze dell’ordine e alla struttura medica per precedenti episodi analoghi, che è stato infine tratto in arresto dalla Polizia.

​L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando il 34enne è giunto al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza del 118 in uno stato di forte alterazione psicofisica, riconducibile a una violenta lite familiare avvenuta poco prima e nella quale sarebbe rimasta coinvolta anche la compagna. Conoscenti del soggetto e ben consapevoli dei trascorsi del paziente — che in passato si era reso responsabile dell’aggressione a una guardia giurata dello stesso presidio, causandole lesioni guaribili in venti giorni — gli operatori sanitari e il coordinatore infermieristico hanno immediatamente predisposto le prime misure di cautela, allertando la vigilanza privata in servizio.

​Dopo essere stato sottoposto alle cure necessarie e trattenuto in osservazione per circa due ore, l’uomo si è risvegliato manifestando subito un’estrema aggressività. All’improvviso si è scagliato con calci e pugni contro il coordinatore infermieristico, che è riuscito miracolosamente a schivare i colpi, per poi spostare la propria furia contro un agente di polizia presente sul posto, aggredendolo fisicamente.

​I disordini e la forte tensione si sono protratti a lungo all’interno del presidio ospedaliero, prolungandosi fino alle 23 circa. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario un ingente dispiegamento di forze e un prolungato sforzo congiunto tra agenti di polizia e personale di vigilanza. Una volta ripristinata la calma e completati i rilievi e gli accertamenti di rito nel corso della notte, per il 34enne sono scattate le manette.