Domenica 14 giugno il concerto del cantautore napoletano Gnut apre la prima edizione di Véspera

MARINA DI MANCAVERSA (Lecce) – Tramonto, ascolto, comunità che si ritrova, sostenibilità ambientale. Domenica 14 giugno, alla Spiaggetta dei Cavalli di Marina di Mancaversa con il live del cantautore napoletano Gnut e una raccolta rifiuti, prende il via la prima edizione di Véspera, rassegna di concerti in spiaggia al crepuscolo ideata da Coro a Coro APS, con il sostegno del Comune di Taviano – Città dei Fiori e TerrAmare.

Véspera nasce come invito a rallentare, ad abitare i luoghi attraverso la musica e a ritrovare una dimensione semplice e condivisa del tempo: il mare, le voci, l’ultima luce, una comunità che si raccoglie sulla sabbia. Tre appuntamenti a ingresso libero, pensati come una pausa dal rumore e dalla fretta, in cui l’esperienza culturale si intreccia con la cura del paesaggio e con una fruizione più consapevole degli spazi naturali. La sostenibilità è parte integrante del progetto. La manifestazione sceglie una formula essenziale e a basso impatto, valorizzando un luogo aperto senza sovraccaricarlo e invitando il pubblico al rispetto e alla responsabilità. Non solo spettacolo, dunque, ma anche piccoli gesti collettivi per riconoscere il valore dell’ambiente costiero, ridurre l’impronta dell’evento e promuovere comportamenti più attenti: portare con sé un telo, evitare rifiuti inutili, lasciare la spiaggia pulita, muoversi con attenzione dentro un ecosistema fragile e prezioso.

La rassegna si aprirà domenica 14 giugno alle 19:00 con Gnut, cantautore e musicista napoletano tra le voci più intense della nuova canzone d’autore, che porterà al tramonto il suo concerto “Luntano ‘a te”. Il tour prende il nome dall’inedito pubblicato nel 2025 e propone una rilettura dei brani più significativi del suo repertorio. Un live intimo ed essenziale, costruito sull’incontro tra voce, chitarra e paesaggio. Prima della musica, alle 17:00, la spiaggia sarà protagonista di un momento di cura collettiva con una raccolta rifiuti organizzata in collaborazione con Plastic Free Puglia e Lega Navale Italiana – Delegazione Marina di Mancaversa. Chi partecipa potrà portare guanti, energia e voglia di lasciare il mare più bello di come lo ha trovato. L’iscrizione è disponibile sul sito di Plastic Free.

Dopo il primo appuntamento con Gnut, Véspera proseguirà lunedì 24 agosto con Natalia Abbascià, cantante e violinista pugliese, autrice di brani originali per voce e violino, in equilibrio tra musica classica, jazz, popolare e ricerca contemporanea. Con il suo album di debutto solista “Picche Cause” ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artiste e artisti di rilievo nazionale e internazionale e porta avanti un percorso capace di intrecciare tecnica, sperimentazione e radici mediterranee.

La rassegna si concluderà domenica 13 settembre con Cristiana Verardo, Carolina Bubbico e Rachele Andrioli, tre tra le voci più riconoscibili del panorama musicale pugliese e mediterraneo, protagoniste di una tappa dedicata alla Puglia come terra d’incontro. Le artiste porteranno in scena un repertorio che parla di identità, accoglienza e diversità come ricchezza, rielaborando tradizioni locali e canto popolare in dialogo con sonorità contemporanee e globali.

Coro a Coro APS nasce da un progetto ideato dalla musicista e cantante Rachele Andrioli, vincitrice del Premio Nazionale e del Premio Giovani Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana 2023. L’esperienza prende forma attorno a un coro di donne unite dalla passione per il canto e dalla ricerca sui repertori tradizionali provenienti da diverse culture del mondo. Nel percorso di Coro a Coro, la pratica corale diventa molto più di un esercizio musicale: è uno spazio di ascolto, relazione e scambio. Voci differenti imparano a riconoscersi, ad accordarsi, a generare un suono comune, trasformando il canto in una possibilità concreta di incontro e connessione. Da questa idea condivisa è nata la volontà di costituire un’associazione di promozione sociale, impegnata a promuovere, attraverso la musica, il dialogo culturale e la riflessione sul presente a partire da una prospettiva femminile.