BARI – Giovedì 2 luglio alle ore 20:30 torna la 3^ Edizione del concerto di beneficenza “Inno alla Vita – l’Esercito per Telethon”, presso la storica Caserma “Domenico Picca”, in Piazza Luigi di Savoia 44 a Bari con la partecipazione della Banda dell’Esercito.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, il Comando Militare Esercito “Puglia” rinnova il suo impegno al fianco di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare con un evento che unisce cultura e solidarietà, in cui la musica si fa veicolo di speranza e di condivisione e avrà come media partner Radio Selene, Tele Bari e Tele Sveva.

Con la terza edizione dell’”Inno alla vita” e con la Banda dell’Esercito che “suona il cinema”, la Forza Armata vuole confermare la propria vicinanza ai cittadini, dando prova tangibile che dietro ogni uniforme c’è un cuore che pulsa per il bene comune.

Nell’ambito della manifestazione, a partire dalle ore 9:00 del 2 luglio e fino alle ore 20:00, sarà aperto il Villaggio della salute, allestito in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’Università LUM, l’Infermeria Presidiaria di Bari e il Centro di Medicina Trasfusionale dove sarà possibile effettuare visite gratuite di prevenzione, donazioni di sangue ed emoderivati e assistere a lezioni di primo soccorso e disostruzione delle vie aeree.

Per l’acquisto dei biglietti sito: clappit evento: caserma Picca.