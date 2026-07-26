Pura Vida al Don Pedro di San Pietro in Bevagna con Queemose

SAN PIETRO IN BEVAGNA – Entra nel vivo, la programmazione sonora del nuovo incantevole Don Pedro Mare, con tanta buona musica, fantastici aperitivi, immersi nell’atmosfera esotica in uno dei tratti più suggestivi del litorale manduriano e della costa ionica.

Domenica pomeriggio 26 Luglio, il Don Pedro Mare di San Pietro in Bevagna ospiterà per la rassegna “Pura Vida” il dj set del celebre dj, musicista e producer salentino Queemose, che con il suo concept set “Vesperus” celebrerà le magiche ore del tramonto jonico, tra ottimi drinks e le specialità dello chef Stefano Seviroli, condite a loro volta da una ricercata e raffinata selezione musicale tra Disco, Downtempo e Balearic sounds.

Don Pedro Mare, è situata a ridosso della costa e con alle spalle l’Hotel Aquarium.

Via degli Olmi 18, San Pietro in Bevagna.