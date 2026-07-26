Il 27 luglio nel convento di Santa Maria di Costantinopoli di Marittima il concerto “Canone inverso”

I maestri Roberta Mazzotta, Ester Bano, Matteo Torresetti, Cristian Musio e Serena Chiaravalle sono pronti a incantare il pubblico con le note dei loro strumenti, per un memorabile concerto del «Festival del Capo di Leuca», rassegna cameristica internazionale giunta alla sesta edizione, organizzata da Eleusi Aps sotto la direzione artistica del maestro Alessandro Licchetta.

È la quarta tappa di un meraviglioso viaggio tra venti luoghi di pregio del Sud Salento, che saranno conosciuti attraverso le esibizioni di artisti di fama europea.

Il 27 luglio 2026 alle ore 21 spazio al concerto «Canone inverso», con gli artisti impegnati nell’esecuzione di brani di Wolfgang Amadeus Mozart.

Roberta Mazzotta ha iniziato lo studio del violino all’età di sette anni, diplomandosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e conseguendo successivamente la laurea di II livello al Conservatorio “Maderna” di Cesena. Durante la formazione è stata selezionata per i corsi dell’Orchestra Giovanile Italiana della Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2006 al 2014 ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti, partecipando a prestigiosi festival e produzioni in Italia e all’estero. Oggi svolge attività cameristica e sinfonica, collabora con importanti orchestre pugliesi ed è docente di violino dal 2019.

Ester Bano, nata a Savigliano, ha iniziato a studiare il violino all’età di quattro anni sotto la guida del maestro Efix Puleo. Ha proseguito gli studi presso il Conservatorio “Verdi” di Torino, il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e l’Accademia Pianistica di Imola nella classe del maestro Oleksandr Semchuk. Ha sempre affiancato lo studio individuale alla passione per la musica da camera, partecipando a rassegne musicali riconosciute localmente e a livello internazionale. Dal 2010 ha iniziato a frequentare corsi e masterclass in Italia e all’estero, spaziando dal repertorio barocco a quello contemporaneo.

Matteo Torresetti è un violista e direttore d’orchestra, apprezzato per la sensibilità interpretativa e la qualità timbrica. Diplomato in viola a Milano nel 2012 e in violino a Fermo nel 2017, si è perfezionato con prestigiosi docenti internazionali. È stato prima viola dell’Accademia della Scala e ha collaborato con importanti orchestre, tra cui i Münchner Philharmoniker e la Filarmonica della Scala; dal 2024 è membro stabile dell’Orchestra del Teatro La Fenice. Diplomato in direzione d’orchestra nel 2019, ha fondato l’Orma Orchestra Macerata, di cui è direttore artistico e musicale.

Cristian Musio, membro del comitato artistico del festival, si è diplomato in viola presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e ha successivamente conseguito la laurea di II livello in violino, affiancando ulteriori studi di specializzazione in ambito musicale e musicologico. Ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana, dell’Accademia del Teatro alla Scala e dell’Orchestra “Luigi Cherubini” diretta da Riccardo Muti, collaborando con direttori e artisti di fama internazionale. Svolge un’intensa attività orchestrale e cameristica, con esibizioni in importanti teatri e festival italiani e collaborazioni discografiche. Accanto all’attività concertistica, è impegnato nella didattica, nella divulgazione musicale e nell’organizzazione culturale.

Serena Chiaravalle ha iniziato lo studio del violoncello all’età di nove anni e nel 2023 ha conseguito il diploma accademico di II livello presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Ha collaborato con ensemble e orchestre di rilievo in ambito cameristico e sinfonico, esibendosi al Teatro Petruzzelli di Bari, al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro Antico di Taormina e al Parco della Musica di Roma. Nel 2023 ha partecipato al Festival dei Due Mondi con l’ensemble 100Cellos diretto da Giovanni Sollima. Vincitrice di numerosi primi premi, prosegue il perfezionamento con autorevoli docenti.

Il convento di Santa Maria di Costantinopoli di Marittima, annesso all’omonimo santuario nella frazione di Diso che presenta un’unica navata in stile barocco e l’icona della Vergine incastonata nella facciata, è stato edificato nel 1615. Dopo decenni di abbandono seguiti all’incameramento dei beni ecclesiastici, la struttura è ritornata a vivere grazie a una ristrutturazione che l’ha riportata agli antichi splendori, trasformandola in un luogo incantevole e ospitale.