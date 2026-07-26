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Il 27 luglio nel convento di Santa Maria di Costantinopoli di Marittima il concerto “Canone inverso”

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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