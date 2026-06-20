Emergenza caldo: al via l’iniziativa “Allu defriscu”. Centri anziani aperti anche la sera e nei weekend per offrire frescura e socialità

LECCE – L’estate è entrata nel vivo e, con essa, sono arrivate le prime ondate di calore intenso. Per rispondere tempestivamente alle difficoltà causate dall’afa, specialmente tra la popolazione over 65 e soprattutto per chi non dispone di impianti di condizionamento in casa, l’Assessorato alle Politiche Sociali e al Welfare ha lanciato ufficialmente l’iniziativa “Allu defriscu”.

Il progetto prevede l’ampliamento e il prolungamento degli orari di apertura dei centri sociali cittadini. L’obiettivo è duplice: offrire un rifugio fresco e sicuro durante le ore più calde della giornata e contrastare l’isolamento sociale, trasformando un momento di potenziale emergenza in un’occasione di incontro.

Le sedi dei Centri Aperti

I cittadini potranno trovare accoglienza e refrigerio presso i seguenti presidi comunali:

Via Ofanto

Via Roma

Via Matera

I nuovi orari di apertura

Per garantire la massima copertura, i centri estenderanno le proprie attività anche ai fine settimana:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Sabato e domenica: dalle ore 15:00 alle ore 22:00

Presso i centri saranno garantiti spazi climatizzati ,acqua fresca,attività di intrattenimento e socializzazione, dai giochi di società (carte, tombola) ai laboratori di artigianato (uncinetto), balli,fino a momenti di semplice relax e conversazione in compagnia.

La dichiarazione dell’Assessore alle Politiche Sociali e al Welfare Andrea Guido: “La nostra priorità assoluta è il benessere e la sicurezza dei nostri anziani. Con l’iniziativa ‘Allu defriscu’ vogliamo trasformare l’emergenza caldo in un’occasione di protezione, socialità e vicinanza di comunità. Non vogliamo che nessuno si senta solo o indifeso di fronte alle temperature di questi giorni.”

Informazioni e contatti

Invito tutta la cittadinanza a collaborare attivamente per la tutela delle fasce più deboli, attivando reti di vicinato e passando parola a parenti, nonni o vicini di casa che potrebbero trovarsi in condizioni di vulnerabilità.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul servizio è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:

0832 682128

0832 682477