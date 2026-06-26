Esame guide turistiche, Stefanazzi: “Procedura nel caos, depositata interrogazione al Ministro”

“L’esame nazionale di abilitazione per le guide turistiche si sta trasformando in un percorso a ostacoli per i tanti aspiranti. Dalla prova scritta del 5 giugno fino alle prove orali e tecnico-pratiche, partite il 23 giugno in modalità telematica, arrivano segnalazioni sempre più preoccupanti rispetto ai numerosi disservizi: convocazioni che non vengono recapitate, istruzioni operative incomplete, collegamenti che saltano durante le prove da remoto e l’assenza di un canale di assistenza che risponda davvero a chi ha bisogno di aiuto”.

Lo dichiara il deputato salentino del Partito Democratico Claudio Stefanazzi, che ha depositato sul punto un’interrogazione a risposta scritta al Ministro del Turismo.

“Non parliamo di lamentele isolate — prosegue Stefanazzi —. Lo stesso Coordinamento Agt26 e Federagit-Confesercenti hanno denunciato pubblicamente tempi troppo stretti, modalità non condivise con la categoria e la mancanza, a ridosso dell’avvio delle prove, delle convocazioni individuali con le indicazioni essenziali: su quale piattaforma collegarsi, con quali requisiti tecnici, come gestire disconnessioni e malfunzionamenti. Stiamo parlando di una procedura che coinvolge oltre 17.000 candidati in un settore strategico per la nostra economia. Trattarli così significa mancare di rispetto a chi ha studiato per mesi e ha riposto in questo esame legittime aspettative di lavoro”.

“Con l’interrogazione — conclude il deputato — chiedo al Ministro di fare chiarezza su quanto sta avvenendo e, soprattutto, di tutelare chi, per problemi tecnici non imputabili a propria responsabilità, rischia di non poter sostenere o completare la prova. Un esame pubblico nazionale non può scaricare sui cittadini le mancanze di chi ha il compito di organizzarlo adeguatamente”.