Questione ex Nautico. Fasano: profondo rammarico

GALLIPOLI – “Profondo rammarico”. Sono i termini con cui il Sindaco, Flavio Fasano, registra la risposta del Presidente della Provincia, Fabio Tarantino, relativamente al diniego di cessione in comodato d’uso temporanea dell’area in cui insisteva il vecchio edificio dell’istituto nautico, in via Gramsci. Il Sindaco, che ha manifestato il suo disappunto per la scelta dell’Ente di Palazzo dei Celestini anche con un’apposita nota scritta, ha evidenziato infatti alcuni passaggi ritenuti poco convincenti nella comunicazione della Provincia. In primis, nessun elemento fattuale e concreto che giustifichi il diniego, mentre al contrario l’enorme lasso di tempo (addirittura dal 2007, come riportato dalla stessa nota della Provincia) da quando l’immobile è stato sgomberato per inagibilità, pone l’ente provinciale in una situazione “di inadempimento tanto grave quanto palese”. Il primo cittadino continua così.

“Appare pertanto sin troppo evidente – scrive – la pretestuosità delle argomentazioni addotte a sostegno del diniego nonché l’insensibilità istituzionale nei confronti di questo Comune nel non voler ammorbidire un disagio oggettivamente esistente nella gestione del traffico urbano, in un’area densamente frequentata”. Infine, nel rammentare a Tarantino che “la competenza urbanistica nella destinazione delle aree è prettamente comunale”, il sindaco sottolinea come l’area in questione sia funzionale per risolvere un problema atavico e stringente quale quello dei parcheggi, che di fatto rappresentano il principale servizio richiesto da turisti ed utenti, soprattutto in zone così nevralgiche del tessuto urbano ed in periodi di maggior flusso recettivo.