Consumatori al contrattacco, nuova diffida per l’autovelox di Lequile piazzato sulla Lecce-Gallipoli

LECCE – Altvelox, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, ha rivolto una formale diffida al Comune di Lequile, alla Prefettura di Lecce, alla Sezione Polizia Stradale, alla Provincia di Lecce e ad ANAS in relazione alle due nuove postazioni fisse per il rilevamento della velocità installate sulla S.S. 101 Lecce-Gallipoli, in corrispondenza del km 4+600, direzione Gallipoli, e del km 4+530, direzione Lecce.

L’Associazione ha chiesto la sospensione cautelare dell’attivazione degli impianti sino alla verifica completa dei presupposti amministrativi, tecnici e stradali richiesti dalla normativa vigente. L’Amministrazione comunale avrebbe richiamato, quale presupposto dell’installazione, il decreto della Prefettura di Lecce prot. n. 0091604 dell’11 luglio 2023, che comprende la S.S. 101, in entrambe le direzioni, dal km 3+000 al km 13+000.

Altvelox rileva, tuttavia, che tale decreto è anteriore al decreto interministeriale 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024, che ha introdotto nuove condizioni per l’individuazione dei tratti stradali e per la collocazione delle postazioni destinate al controllo della velocità. La diffida non sostiene una decadenza automatica di tutti i decreti prefettizi precedenti. Contesta, invece, che il provvedimento del 2023 possa essere utilizzato come titolo autonomo e sufficiente per postazioni installate nel 2026 senza un riesame espresso o una nuova istruttoria formalizzata.

Occorre verificare, con riferimento ai due punti esatti di installazione, la classificazione della strada, il limite vigente, i dati di incidentalità del quinquennio precedente, la rilevanza causale della velocità, la concreta impossibilità di procedere alla contestazione immediata, la visibilità degli impianti, la segnaletica, le distanze e il nulla osta dell’ente proprietario. Resta inoltre aperta la questione dell’omologazione delle apparecchiature.

Il decreto firmato il 9 giugno 2026 disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura, ma non modifica l’articolo 142, comma 6, del Codice della strada, che continua a riconoscere efficacia probatoria alle risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. “Ne consegue che la mera approvazione ministeriale non può essere considerata automaticamente equivalente all’omologazione per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità – spiega l’associazione dei consumatori – Un atto regolamentare non può modificare il contenuto della norma primaria né sanare retroattivamente l’impiego di apparecchiature prive del requisito previsto dalla legge”.

”Non chiediamo risposte generiche o rinvii burocratici”, dichiara il presidente di Altvelox, Gianantonio Sottile Cervini. “Entro 48 ore vogliamo sapere in modo chiaro se gli impianti saranno sospesi, quali verifiche siano state avviate, chi sia il responsabile del procedimento e quali determinazioni siano state adottate. Non è invece richiesta la produzione integrale degli atti nello stesso termine: per la documentazione restano fermi i trenta giorni previsti dalla legge”.

Altvelox ha infatti presentato una specifica istanza di accesso, chiedendo, tra gli altri documenti, il decreto prefettizio integrale, gli eventuali atti successivi al maggio 2024, i pareri della Polizia Stradale e di ANAS, i dati sugli incidenti, le relazioni tecniche, le ordinanze sui limiti, le planimetrie, i certificati di taratura, i verbali di funzionalità e il decreto di omologazione, ove esistente. In assenza, entro 48 ore, di una risposta scritta e puntuale sulle misure cautelari e sulle verifiche avviate, Altvelox valuterà la trasmissione degli atti alle autorità giudiziarie, amministrative, contabili e di garanzia competenti.

“La sicurezza stradale non può essere separata dalla legalità degli accertamenti. Prima di avviare un sistema destinato a produrre migliaia di procedimenti sanzionatori, le amministrazioni devono dimostrare, attraverso documenti verificabili, che ogni condizione prevista dall’ordinamento sia stata effettivamente rispettata”, conclude il comunicato dell’associazione.