Trovato con droga e circa 10mila euro in contanti, 49enne ai domiliari

OTRANTO (Lecce) – Operazione antidroga congiunta ieri a Otranto, dove i Carabinieri della stazione locale, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della Compagnia di Maglie, hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, Alessandro Oliani, residente nel posto.
Il controllo è scattato nell’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno operato con il supporto strategico delle unità cinofile dell’Arma.
Il fiuto dei cani antidroga ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 50 grammi di cocaina purissima; oltre 400 grammi di sostanza da taglio, utilizzata per il confezionamento delle dosi;
una somma in contanti pari a circa 10.000 euro.
Il denaro è stato interamente sequestrato dalle forze dell’ordine poiché ritenuto illecito provento della presunta attività di spaccio.
Al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, il 49enne è stato inizialmente trasferito in carcere. Successivamente, l’indagato, assistito dall’avvocato Silvio Verri, ha ottenuto la misura cautelare dei arresti domiciliari.
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