Maltempo marzo-aprile 2026: disponibile la modulistica ufficiale per la ricognizione dei danni subiti

In attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1189 del 4 maggio 2026, l’Amministrazione Comunale di Lecce informa che sono disponibili i modelli ufficiali per la ricognizione analitica dei danni subiti da privati e attività economiche a seguito del maltempo dello scorso marzo-aprile.

La presentazione dei nuovi modelli regionali è obbligatoria e vincolante per l’accesso a eventuali contributi, anche per i cittadini e le imprese che hanno già trasmesso la segnalazione speditiva nel mese di aprile.

Criteri e massimali del contributo

Il modulo permette di richiedere le prime misure economiche di immediato sostegno, nei seguenti limiti:

Fino a € 5.000,00 per i privati cittadini: Riservato esclusivamente al ripristino dell’integrità funzionale dell’abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale alla data dell’evento) e delle sue pertinenze strutturalmente connesse.

per i privati cittadini: Riservato esclusivamente al ripristino dell’integrità funzionale dell’abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale alla data dell’evento) e delle sue pertinenze strutturalmente connesse. Fino a € 20.000,00 per le attività economiche e produttive: Destinato all’immediata ripresa della capacità produttiva di imprese industriali, commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi.

Sono escluse le attività agricole, zootecniche e della pesca.

Si precisa che se l’immobile non ha subìto una compromissione della funzionalità o della capacità produttiva, la scheda può essere compilata comunque, ma varrà solo come censimento del fabbisogno per il futuro e non per l’immediato contributo.

Principali cause di esclusione

Il contributo non può essere richiesto per:

Danni a beni mobili registrati dei privati (automobili, motocicli).

Fabbricati o porzioni di essi costruiti in violazione delle norme urbanistiche o privi di titoli abilitativi.

Fabbricati che alla data dell’evento risultavano collabenti (ruderi) o in corso di costruzione.

Danni già coperti da polizze assicurative private.

Quale modulo utilizzare e cosa allegare

I richiedenti dovranno scaricare e compilare unicamente la documentazione ufficiale:

Modulo B1 (Privati e Associazioni): Dedicato ai nuclei familiari e alle associazioni o società senza scopo di lucro prive di Partita IVA.

Dedicato ai nuclei familiari e alle associazioni o società senza scopo di lucro prive di Partita IVA. Modulo C1 (Attività Produttive): Dedicato alle imprese iscritte alla C.C.I.A.A. o ordini professionali.

Allegati richiesti:

Fotocopia del documento di identità in corso di validità (obbligatorio).

Documentazione fotografica dei danni subiti (se disponibile).

Delega dei comproprietari o autorizzazione del proprietario (in caso di inquilini in locazione o comodato).

Termini e modalità di invio

I Moduli B1 e C1, debitamente compilati e firmati, devono pervenire al Comune di Lecce entro e non oltre il 10 luglio 2026 .

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it

I modelli integrali e le note esplicative di dettaglio sono consultabili e scaricabili dal link Ocdpc n. 1189 del 4 maggio 2026 | Dipartimento della Protezione Civile.