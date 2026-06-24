Fitto, dal Pnrr 24 miliardi per le utilities italiane

Con il Pnrr “in Italia sono stati mobilitati circa 5 miliardi di euro per il ciclo idrico, 2,1 miliardi per l’economia circolare e il settore dei rifiuti e oltre 17 miliardi per energia, reti, fonti rinnovabili, idrogeno, biometano, comunità energetiche ed efficienza energetica: oltre 24 miliardi complessivi che hanno contribuito ad accelerare la capacità di investimento delle utility italiane”. Lo ha riferito il commissario europeo al Pnrr, Raffaele Fitto, in un videomessagio all’assemblea di Utilitalia a Roma.

“La Commissione – ha proseguito Fitto – ha offerto agli Stati membri la possibilità di trasferire nell’ambito della politica di coesione i progetti strategici avviati con il Pnrr che rischiavano di non essere completati entro le scadenze previste, preservando così investimenti maturi e di elevato valore aggiunto”.

“Con la recente revisione intermedia della politica di coesione – ha ricordato il commissario – in tutta l’Unione sono stati riprogrammati quasi 35 miliardi di euro verso obiettivi strategici, tra cui competitività, resilienza idrica ed energia. L’Italia è stata tra i Paesi più attivi in questo processo, con oltre 7 miliardi riallocati verso nuove priorità”.