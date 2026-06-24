Carmiano, pronto il nuovo asilo nido per tutto l’hinterland. Erroi: “A settembre nuovo servizio per le famiglie”

La struttura, che sarà inaugurata ufficialmente nel mese di settembre, rappresenta un importante investimento sul futuro della comunità e un sostegno concreto alla genitorialità, favorendo la conciliazione tra vita familiare e impegni lavorativi.«Bisognerà attendere settembre per l’inaugurazione ufficiale, anche se la struttura è già pronta e in regola – annuncia il sindaco, avvocato Giovanni Erroi (cliccate sull’immagine per guardare l’intervista ndr) –. Abbiamo voluto con quest’opera mettere a disposizione delle famiglie un ulteriore servizio, dove si garantiscono 60 posti a tempo pieno. L’obiettivo è far diventare questo asilo un punto di riferimento per le giovani coppie che hanno esigenze lavorative e familiari importanti. Dal mattino fino alle 18:30 di sera, i piccoli verranno qui in tutta sicurezza e saranno affidati a personale specializzato, in una struttura bellissima, all’avanguardia, funzionale e moderna. La cosa bella è che anche i cittadini dei comuni limitrofi potranno trovare spazio per i loro figli in questo asilo nido comunale».

Il nuovo asilo nido nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa del territorio e di rispondere a una domanda sempre più crescente di servizi dedicati alla prima infanzia. Gli ambienti sono stati progettati per favorire il benessere dei bambini, con spazi luminosi, aree dedicate alle attività educative, momenti di socializzazione, gioco e apprendimento, oltre a zone attrezzate per il riposo e la cura quotidiana dei più piccoli.

L’amministrazione comunale sottolinea come la struttura non rappresenti soltanto un servizio per Carmiano, ma un’opportunità per l’intero comprensorio, contribuendo a rafforzare la rete dei servizi educativi dell’area e a sostenere le famiglie che necessitano di un supporto concreto durante la giornata lavorativa.

L’apertura del nuovo asilo nido si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle politiche sociali, all’infanzia e al sostegno delle giovani famiglie, nella convinzione che investire sui bambini significhi investire sul futuro della comunità. A settembre, con il taglio del nastro, Carmiano metterà a disposizione del territorio un piccolo gioiello per crescere in sicurezza.