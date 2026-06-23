Dieci milioni per cambiare volto della 167 e tutta l’area che va verso il mare. Il vicesindaco racconta il progetto

LECCE – La trasformazione della fascia urbana che collega Lecce al mare entra nella fase operativa. Con un investimento complessivo vicino ai 10 milioni di euro, il programma Trax Road 5.0 punta a ridisegnare una vasta porzione della città, intervenendo su verde pubblico, mobilità, innovazione tecnologica e spazi di aggregazione. Un progetto che guarda alla direttrice verso San Cataldo e che si inserisce nella strategia di sviluppo che l’amministrazione comunale ha costruito attorno al rapporto tra il capoluogo e le sue marine.

I dettagli dell’intervento sono stati illustrati dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla nel corso della Commissione Urbanistica presieduta da Paolo Cairo, questa mattina. Per Palazzo Carafa si tratta di uno dei programmi più significativi dell’attuale mandato amministrativo. “Sono state stanziate le risorse per un progetto di riqualificazione urbana che interesserà l’area compresa tra San Massimiliano Kolbe e San Sabino, creando un collegamento diretto verso il mare. L’idea è nata nel 2025 e oggi, dopo l’annuncio del finanziamento da parte del Governo, possiamo finalmente passare alla fase attuativa”, ha spiegato il vicesindaco.

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare un’ampia fascia urbana compresa tra i quartieri San Massimiliano Kolbe e San Sabino, creando una vera e propria cerniera territoriale urbana e ambientale capace di connettere le periferie al litorale e di accompagnare la crescita di una zona della città destinata a diventare sempre più strategica. Un disegno che si inserisce nella più ampia visione dell’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone, orientata a rafforzare il rapporto tra Lecce e le sue marine.

La prima tranche di interventi interesserà il parco Melissa Bassi, destinato a diventare il fulcro di una più ampia operazione di rigenerazione ambientale e sociale. Per il recupero e la valorizzazione dell’area sono previsti circa 1,3 milioni di euro. A seguire verrà realizzata la riqualificazione paesaggistica dell’asse Lecce-San Cataldo, sfruttando la fascia urbana che collega San Massimiliano Kolbe e San Sabino, con un investimento di circa 2,9 milioni di euro.

Nel piano trova spazio anche la realizzazione di un grande campo urbano multifunzionale nell’area dismessa adiacente al parco, destinato ad ampliare le superfici verdi e a diventare un nuovo punto di riferimento per attività sportive e sociali. L’investimento previsto supera 1,7 milioni di euro. Una parte consistente delle risorse sarà inoltre destinata alla mobilità e all’innovazione. Circa due milioni di euro serviranno alla riorganizzazione della sosta urbana attraverso sistemi intelligenti di gestione dei parcheggi, mentre un ulteriore finanziamento della stessa entità sarà utilizzato per sviluppare servizi e infrastrutture legate alla smart city.

“Stiamo intervenendo su un’area molto vasta – ha sottolineato Giordano Anguilla – creando verde pubblico, parcheggi, hub dedicati ai giovani e soprattutto una connessione tra la 167 A e la 167 B, oggi separate da viale Giovanni Paolo II. L’obiettivo è favorire una vera integrazione urbana e sociale che renda questi quartieri più moderni, vivibili e sostenibili».

Nel quadro generale dello sviluppo rientrano anche il progetto del porto turistico di San Cataldo, gli interventi finanziati attraverso il Cis e il programma di riqualificazione dell’edilizia popolare. “È un risultato importante per la città. A breve partiranno le procedure di gara e successivamente i lavori. Si tratta di un progetto coerente con il nostro programma amministrativo e con le strategie adottate nelle principali città europee”, ha aggiunto il vicesindaco. Dai banchi dell’opposizione, pur non mancando apprezzamenti per la portata degli interventi, sono arrivate richieste di maggiore attenzione alla gestione futura delle opere. Antonio De Matteis ha sollevato il tema della manutenzione del parco Melissa Bassi, destinato a crescere notevolmente con i nuovi investimenti. “Occorre programmare da subito come garantire la manutenzione senza gravare eccessivamente sul bilancio comunale”, ha osservato. Lo stesso consigliere ha inoltre richiamato la necessità di completare il trasferimento della piena proprietà della tratta Lecce-San Cataldo al Comune attraverso un passaggio formale in Consiglio comunale.

Dubbi e richieste di garanzie sulla sostenibilità nel lungo periodo si contrappongono all’entusiasmo della maggioranza. “Sono opportunità straordinarie che una città ha il dovere di cogliere”, ha replicato il consigliere Maurizio Botrugno. Il confronto politico resta aperto, ma il finanziamento ottenuto segna già un passaggio decisivo per una delle più ambiziose operazioni di rigenerazione urbana immaginate negli ultimi anni a Lecce. “Ora partiranno i bandi e finalmente un piano ambizioso potrà diventare realtà”, ha concluso il vicesindaco.