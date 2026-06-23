Trofeo Apulia Beach Wrestling – Memorial Lucio Caneva, presentata in conferenza stampa la settima edizione

È stata presentata nella mattinata di oggi, nella sede della Regione Puglia in via Gentile, la settima edizione del Trofeo Apulia Beach Wrestling – Memorial Lucio Caneva, in programma domenica 28 giugno a Margherita di Savoia (BAT).

L’evento, sostenuto dalla Regione Puglia, è organizzato dall’A.S.D. Evolution Artagon Foggia in collaborazione con il Comitato Regionale FIJLKAM-Settore Lotta e con il patrocinio del Comitato Regionale FIJLKAM Puglia. La società organizzatrice condivide i principi del memorandum of Understanding “No Woman No Panel (NWNP) – Senza Donne Non Se Ne Parla”.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente e assessore allo Sport della Regione Puglia Cristian Casili, il presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Puglia Roberto D’Alessandro e la presidente dell’A.S.D. Evolution Artagon Foggia Monica Refolo.

“Siamo felici di presentare un evento che mette al centro anzitutto la parità di genere. Il Beach Wrestling è un’attività che coniuga sport e territorio, e per la Puglia è molto importante, una delle regioni più peninsulari del Paese non può che dimostrare attività e dinamismo dello sport anche in luoghi vocati turisticamente come le spiagge. Ringrazio la Fijlkam, questo evento sarà una delle tappe della grande stagione sportiva che attende la Puglia in qualità di Regione Europea dello Sport 2026” ha dichiarato l’assessore Casili.

La manifestazione pugliese, già inserita nel calendario federale 2026 della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, rappresenterà la quarta tappa del circuito nazionale, dopo Piemonte, Lazio, e Sardegna, e contribuirà alla definizione del ranking degli atleti italiani che, con la Nazionale, rappresenteranno l’Italia nelle competizioni internazionali organizzate dalla U.W.W. (United World Wrestling).

Un evento dedicato alla memoria del team manager delle nazionali di Lotta e membro della United World Wrestling Lucio Caneva, scomparso nel 2022, e destinato a ragazze e ragazzi di ogni fascia d’età, con l’intento di promuovere e divulgare la pratica della lotta, decontestualizzandola dai tradizionali luoghi indoor dedicati alla disciplina.