Salento Shakespeare Festival dal 2 al 5 luglio Tricase, Salve e Andrano

SALENTO – Il Salento Shakespeare Festival è il festival del teatro shakespeariano legato al circuito nazionale dell’Italian Shakespeare Festival e al circuito europeo dell’European Shakespeare Fest ed è aperto a tutti gli artisti che affrontano, nel proprio campo (teatro, musica, danza, pittura, etc.) le tematiche legate alle opere del geniale drammaturgo inglese.

La prima edizione del Salento Shakespeare Festival si svolgerà dal 2 al 5 luglio tra Tricase, Salve e Andrano, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Proloco di Tricase, l’amministrazione comunale di Salve e la Cooperativa Raggio di Sole, gestore del Castello Di Andrano.

La serata inaugurale si terrà il 2 luglio alle 20.00 presso le Scuderie di Palazzo dei Principi Gallone a Tricase. Dopo la cerimonia di apertura, anteprima del Festival con lo spettacolo I Tarocchi di Shakespeare, di e con Chiara Serena Brunetta. A seguire, I Tre Finali più belli delle tragedie shakespeariane”, di e con Luciano Bottaro.

La seconda serata si terrà il 3 luglio al Castello di Andrano. Ad aprire la serata, alle 19.30 Talk Voci Da Stratford a cura del Circolo degli Ignoranti e con la partecipazione di ospiti nazionali ed internazionali. Subito dopo, assisteremo alla prima parte del Contest Under 21, nel quale i giovani attori si sfideranno con i monologhi più belli tratti dalle opere shakespeariane. A chiusura, la compagnia teatrale. Il teatro delle Ombre porterà in scena lo spettacolo Epilogue, un viaggio tra tra le ombre e la luce delle opere di W. Shakespeare, scritto da Elena Ludovica Cappello e Mariagrazia De Trane e interpretato da Mariagrazia De Trane, Ivan Paglia e Elena Ludovica Cappello.

Il 4 luglio il Festival si sposta all’Anfiteatro di Salve, con alle 20.00 la seconda parte del Contest Under 21. A seguire, andrà in scena lo spettacolo “Stasera va in scena Re Lear”, che si è aggiudicato la menzione di Miglior Adattamento all’ultimo Italian Shakespeare Festival di Roma. Lo spettacolo è scritto diretto e interpretato da Salvatore Cezza e Antonio Sparascio.

Il 5 luglio, le Scuderie di Palazzo dei Principi Gallone di Tricase, ospiteranno la serata conclusiva. Alle 20.30 la compagnia teatrale La Calandra Teatro porterà in scena Otello, con la regia di Giuseppe Miggiano. Al termine, la Cerimonia di premiazione del Miglior Monologo Under 21 e la chiusura della Prima Edizione del Salento Shakespeare Festival.

Durante tutte le giornate del Festival, sarà possibile partecipare al Workshop La Materia di cui sono fatti i sogni con Luciano Bottaro, attore e regista, direttore artistico dell’Italian Shakespeare Festival.

Partecipare al Salento Shakespeare Festival è semplice e si può fare in modi diversi:

1. Vetrina. La vetrina è una vera e propria forma di promozione che permette agli artisti di entrare nel cartellone del Festival. È assolutamente gratuita ed aperta a qualsiasi forma d’arte purché legata alle tematiche shakespeariane. La vetrina non ha scadenza e ospita spettacoli durante tutto l’anno. Per partecipare, basta contattare la direzione del festival all’indirizzo mail (info@ssf.news) e comunicare le date del proprio spettacolo in qualsiasi luogo o teatro pugliese. È richiesta la compilazione di una scheda informativa dello spettacolo e l’invio di materiale fotografico.

2. Contest. Il Contest permette alle compagnie teatrali di partecipare all’Italian Shakespeare Festival e, in caso di vittoria, di rappresentare il teatro shakespeariano pugliese alla fase finale nazionale il cui vincitore rappresenterà il teatro italiano alla fase finale dell’European Shakespeare Fest. Per partecipare al Contest, è necessario contattare la direzione del Festival all’indirizzo mail (info@ssf.news). È richiesto il versamento di una quota di iscrizione (per l’anno 2026 è pari ad euro 32,00) e l’invio di un video dello spettacolo di durata non superiore a 5 minuti. È necessario comunicare le date e i luoghi di rappresentazione dello spettacolo iscritto al Contest.

Gli spettacoli del Contest vengono giudicati da una giuria predisposta dall’Italian Shakespeare Festival. La premiazione dello spettacolo vincitore della fase regionale si terrà nella serata finale del Salento Shakespeare Festival, alla presenza del Direttore Artistico dell’Italian Shakespeare Festival, Luciano Bottaro.

3. Under 21. Gli artisti di età inferiore a 21 anni possono partecipare al Contest come miglior monologo shakespeariano. Per partecipare, basta contattare la direzione del festival all’indirizzo mail (info@ssf. news). Il contest Under21 si svolge durante il Salento Shakespeare Festival. La premiazione del Miglior Monologo avverrà nella serata finale del Festival alla presenza del Direttore Artistico dell’Italian Shakespeare Festival, Luciano Bottaro.