Fitto, ‘impatto riforme strutturali del Pnrr visibile solo nel lungo termine’

“Gli investimenti finanziati dal Rrf si estenderanno oltre il 2026, anche dopo la fine dell’erogazione negli Stati membri. Ciò è possibile grazie a misure quali strumenti finanziari, ad esempio i trasferimenti di capitale finanziati dal Rrf alle imprese statali o alle banche nazionali di promozione, e i contributi nazionali ai programmi dell’Ue, che genereranno investimenti su un orizzonte temporale più lungo.

Le nostre stime più recenti sull’impatto diretto degli investimenti del Rrf mostrano che il Next Generation Eu ha il potenziale di aumentare il Pil reale dell’Ue fino all’1,4% nel 2026, come indicato nello scenario senza Next Generation Eu”. Lo afferma il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, nel dialogo sul dispositivo di ripresa e la resilienza alla commissione Econ del Parlamento europeo.

“Sebbene l’effetto massimo sul Pil dell’Ue si concretizzerebbe nel 2026, si stima che l’impatto prolungato continuerà negli anni successivi. L’impatto macroeconomico delle riforme strutturali diventerà visibile solo nel lungo termine e probabilmente avrà un effetto ancora più profondo rispetto al lato degli investimenti del Rrf – spiega -. Credo che questo scenario generale sia molto importante, non solo per la situazione attuale, ma anche per il futuro. Sì, dobbiamo verificare questo impatto, ma pensiamo che i numeri in questo momento specifico stiano andando nella giusta direzione”, conclude.