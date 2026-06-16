Monteroni riparte dal Velodromo degli Ulivi: arrivano 5,2 milioni per il rilancio. Ecco la giunta Pizzuto bis

Parte con una notizia destinata a segnare il futuro di Monteroni di Lecce il secondo mandato della sindaca Mariolina Pizzuto. Nel corso del Consiglio comunale di insediamento, svoltosi nel gremito Salone delle Feste del Palazzo Baronale, è stato annunciato il finanziamento da 3 milioni e 650mila euro concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il completo recupero del Velodromo degli Ulivi. Una cifra che, sommata al cofinanziamento garantito da due soggetti privati e dalla Provincia di Lecce, porterà l’investimento complessivo a 5 milioni e 200mila euro.

Un risultato accolto con soddisfazione dalla prima cittadina, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento per l’intera comunità. “Questo risultato è il frutto di visione e programmazione, del nostro impegno quotidiano e costante per trasformare un sogno in realtà”, ha dichiarato una visibilmente emozionata Mariolina Pizzuto. “Grazie a questo finanziamento il Velodromo degli Ulivi diventerà un centro polifunzionale che ospiterà grandi eventi sportivi, ma anche musicali e spettacoli. Sapete che cosa significa? Il Comune lo potrà affittare per 30, 40 mila euro ad evento e aumentare in questo modo la spesa corrente, grazie alla quale potremo sistemare le strade e realizzare più servizi per i nostri cittadini”.

La sindaca ha illustrato anche gli interventi previsti nel progetto di riqualificazione, che comprendono il restauro della storica pista, la realizzazione di un parcheggio di interscambio, una sezione multimediale dedicata alla storia del ciclismo e la costruzione della prima e più grande piscina pubblica all’interno di un parco pubblico del Nord Salento. “Ringrazio la Provincia di Lecce, le aziende che hanno deciso di investire su un’area dismessa dopo anni e anni di abbandono. Ringrazio anche chi ha cercato di scoraggiarci e di dirci che non saremmo riusciti ad ottenere questo importante finanziamento. È arrivato il momento di restituire a questa comunità il ruolo di prestigio che merita da tempo”, ha aggiunto.

Alla seduta era presente anche la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone (che è a capo del movimento “Io sud”, di cui fa parte Pizzuto), salutata e ringraziata sia dalla prima cittadina di Monteroni sia dal capogruppo dell’opposizione Massimo Bellini. Nel corso del Consiglio sono state inoltre ufficializzate le nomine della nuova squadra amministrativa. Francesca Stomeo è stata eletta presidente del Consiglio comunale con delega alla Sanità, mentre Sandra Manca, presidente uscente, assume il ruolo di vicepresidente con deleghe a Pubblica istruzione, Politiche della terza età e Tutela degli animali.

Conferma per Gianni Leucci nel ruolo di vicesindaco, con competenze in Urbanistica, Riqualificazione urbana e assetto del territorio, Piano urbanistico generale, Edilizia pubblica e privata, Igiene urbana, Tutela ambientale e Aro3. Noemi Puce mantiene l’assessorato al Welfare con deleghe ai Servizi sociali, alle politiche di sostegno per la persona e la famiglia, all’Ambito sociale di zona, ai Servizi educativi e alla Refezione scolastica. Ramona Visconti guiderà Attività produttive, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Turismo, Assistenza alle imprese, Fiere e mercati, Attività extralberghiere e Politiche giovanili ed europee. A Cosimo Quarta vanno Cultura e spettacolo, Associazionismo e Marketing territoriale, mentre Angelo Calogiuri sarà assessore a Verde pubblico, Decoro e arredo urbano, Formazione professionale, Sport e rapporti con Union3.

Assegnate anche le deleghe ai consiglieri comunali. Antonio Vergallo seguirà Polizia locale e Protezione civile, Manutenzioni, Patrimonio comunale e Sicurezza sul lavoro. Massimo Lorenzo si occuperà di Contenzioso, valorizzazione del patrimonio storico e artistico urbano e rurale, cultura identitaria, Biblioteca comunale, eventi collegati, legalità, cimitero e Gal Valle della Cupa. Teresa Conte avrà le deleghe a Pari opportunità, Politiche di genere e Politiche del lavoro. Diego Mancarella, nominato anche capogruppo di Forza Popolare, seguirà Programmazione e bilancio, Finanze e tributi, Innovazione tecnologica, Cittadinanza attiva e partecipazione.

Sui banchi della minoranza siedono Massimo Bellini, Andrea Ruggio, Angela De Luca, Sonia Martino ed Ernani Favale, che hanno assicurato un’opposizione improntata al confronto e alla collaborazione nell’interesse della comunità monteronese.