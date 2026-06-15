Torre dell’Orso, due fratellini salvati, il commento del sindaco: “Mi complimento con i bagnini: un servizio d’eccellenza”

TORRE DELL’ORSO (MELENDUGNO) – Il primo cittadino Maurizio Cisternino ha esaltato il servizio di soccorso che oggi è stato attivato a Torre dell’Orso, dove due fratellini sono stati salvati in mare grazie al rapido intervento organizzato lungo il litorale. L’emergenza si è verificata intorno alle 10.40 nello specchio d’acqua antistante il Lido Orsetta, quando i due minori, fratello e sorella di 8 e 13 anni, si sono trovati improvvisamente in difficoltà tra le onde. A individuare la situazione di grave pericolo è stato il bagnino in servizio presso la Torretta numero 11, che ha immediatamente lanciato l’allarme via radio attivando la macchina dei soccorsi prevista dal Piano di Salvamento di Torre dell’Orso.

Nel giro di pochi istanti sono entrati in azione il pattino di salvataggio, il personale della Torretta numero 12, il bagnino del Lido Orsetta e l’idromoto di soccorso che presidia il tratto di costa. Una risposta rapida e coordinata che si è rivelata determinante. La ragazza è stata raggiunta per prima e recuperata sul pattino in stato di incoscienza. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di primo soccorso mentre il fratellino è stato preso a bordo dell’idromoto e trasportato rapidamente a riva.

Una volta sulla spiaggia, il bambino ha iniziato a vomitare ed espellere il contenuto gastrico, facendo ipotizzare una congestione o un malore legato alla permanenza in acqua. Più critiche le condizioni della sorella, che continuava a non riprendere conoscenza e ha richiesto l’assistenza continua dei soccorritori fino all’arrivo del personale sanitario. Il 118, allertato fin dai primi istanti dell’emergenza, è intervenuto sul posto stabilizzando la ragazza prima del trasferimento in ospedale. Entrambi i minori sono stati successivamente accompagnati in ambulanza presso la struttura ospedaliera per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i militari della Capitaneria di Porto per gli adempimenti di competenza.

L’episodio ha messo ancora una volta alla prova il sistema di salvamento predisposto lungo le marine di Melendugno, che ha risposto con efficacia grazie al coordinamento tra bagnini, operatori dell’idromoto e sanitari. Soddisfatto il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i protagonisti del soccorso: “Mi complimento con i bagnini per il loro pronto intervento che ha scongiurato gravi conseguenze. Tutto questo dimostra che il sistema di salvamento messo a punto dalla nostra Amministrazione comunale in collaborazione con i titolari degli stabilimenti balneari ancora una volta ha avuto un funzionamento perfetto”. Il primo cittadino ha poi sottolineato come la sicurezza rappresenti uno degli elementi distintivi del litorale melendugnese: “Sono questi servizi di eccellenza che rendono uniche le nostre marine, le quali a pieno titolo hanno meritato la Bandiera Blu, la Bandiera Verde e le Cinque Vele di Legambiente, riconoscimenti raggiunti grazie al lavoro quotidiano di imprenditori e operatori straordinari. Grazie a tutti”.

La professionalità fa sempre la differenza.