Smog e traffico in viale Cavallotti, circa 200 firme dei residenti: “Apriamo un confronto con il Comune”. Polemiche anche sui “180 parcheggi cancellati”

LECCE – “Viale Cavallotti è diventato invivibile dopo la chiusura di via XXV Luglio: non ce la facciamo più”. A Lecce cresce il malcontento dei residenti di viale Cavallotti e delle strade limitrofe, che chiedono all’amministrazione comunale di aprire un tavolo di confronto per affrontare le conseguenze della nuova viabilità. Circa duecento cittadini hanno sottoscritto una petizione presentata anche in Commissione Controllo XI, convocata ieri dal presidente Antonio Rotundo, dove si è discusso dell’aumento del traffico, dei livelli di inquinamento atmosferico e della riduzione dei parcheggi nell’area.

A rappresentare le istanze dei residenti sono stati l’avvocato Paolo Madaro e l’ingegnere urbanista Fabrizio Maffei. Secondo Madaro, la chiusura di viale XXV Luglio avrebbe modificato profondamente i flussi di traffico provenienti dalla direttrice Lecce-Brindisi, convogliandoli quasi interamente su viale Cavallotti e successivamente su viale Marconi. L’avvocato ha ricordato che nel 2006 fu commissionato uno studio sul traffico che rilevò che una parte massiccia di auto proveniva dalla parte nord, dalla Lecce-Brindisi dirigendosi verso la Villa Comunale: il 50% faceva questo percorso, mentre il 30% si dirigeva verso Viale Cavallotti e il restante 20% andava in via Ugo Foscolo.

“Questo enorme flusso di traffico, quasi quotidiano, con la chiusura di via XXV Luglio si è riversato in viale Cavallotti. Dall’ingresso nord ora si dirigono tutti su quel percorso e successivamente in viale Marconi. L’inquinamento atmosferico è aumentato moltissimo e la rotatoria non fa altro che bloccare le auto”, ha sostenuto. Tra le richieste avanzate figurano l’installazione di una centralina per il monitoraggio del Pm10 e della qualità dell’aria, una revisione dei percorsi del trasporto pubblico e il recupero di parte degli stalli per la sosta eliminati negli ultimi anni.

Proprio sul numero dei parcheggi cancellati si è acceso il dibattito. I residenti sostengono che siano stati soppressi circa 180 posti auto e chiedono di conoscere le motivazioni che hanno portato a questa scelta, auspicando il ripristino di almeno una parte delle aree di sosta. “Ci siamo presi la briga di controllare il numero di stalli cancellati, circa 180. Chiediamo di capire la ratio di questa scelta e il ripristino dei posti auto tolti”, ha aggiunto Madaro, evidenziando anche come il precedente tracciato del filobus lungo via XXV Luglio risultasse più breve e meno impattante sul traffico urbano.

L’ingegnere Maffei ha collegato le criticità anche all’apertura del parcheggio Liberty e alla nuova organizzazione della circolazione. “Lo smog è aumentato e sulla rotatoria arrivano i flussi di tutte le principali direttrici della zona, aggravati dal traffico del nuovo parcheggio”, ha affermato, chiedendo uno studio approfondito sulla mobilità e la pubblicazione dei dati che hanno supportato le scelte adottate dall’amministrazione. “Vorrei che non fossero più messe in atto strategie emergenziali. Se mi dessero le carte, potrei dare una mano, da urbanista, per il bene comune”.

Nel corso della discussione non sono mancati gli interventi politici. Il consigliere di maggioranza Luigi Quarta Colosso ha ribadito di non aver mai condiviso la pedonalizzazione di via XXV Luglio: “Se fosse stato per noi non l’avremmo fatta. La pedonalizzazione di via XXV Luglio è un errore, ma ormai c’è e non si può più tornare indietro”. Lo stesso consigliere ha però riconosciuto la necessità di individuare soluzioni: “Dobbiamo dare delle risposte ai residenti”.

Più cauta la posizione di Paolo Cairo, consigliere di Forza Italia, che ha ricordato come la chiusura sia legata a una fase temporanea di lavori e ha contestato i numeri relativi ai parcheggi eliminati, sostenendo che gli stalli soppressi sarebbero circa settanta. La consigliera di Lecce Città Pubblica, Fabiana Cicirillo, ha difeso il principio della pedonalizzazione di via XXV Luglio, uno dei grandi cavalli di battaglia dell’amministrazione Salvemini, ma ha invitato a verificare con attenzione gli effetti prodotti sul quartiere: “Quello che succede intorno dev’essere attentamente studiato”, osservando inoltre che una parte dei parcheggi avrebbe potuto essere mantenuta.

Dall’opposizione, Antonio De Matteis ha sollecitato una revisione del Piano urbano della mobilità sostenibile, mentre il consigliere di FdI Massimo Fragola ha criticato “la visione ideologica della chiusura di via XXV Luglio, senza ascoltare nessuno”, sostenendo che l’attuale amministrazione possa ancora individuare soluzioni alternative. Giovanni Occhineri, infine, ha puntato il dito contro la gestione del cantiere: “Avete sbagliato a far lavorare l’impresa solo su una carreggiata: i lavori sarebbero terminati prima”. Poi la domanda rivolta alla maggioranza: “Volete rivedere la scelta della chiusura di via XXV Luglio quando saranno terminati i lavori? Si può ancora cambiare idea”.

Al di là delle differenti posizioni politiche, dalla Commissione è emerso un punto condiviso: la necessità di basare ogni decisione su dati oggettivi, verificando attraverso monitoraggi e studi specifici se le nuove scelte sulla mobilità abbiano realmente migliorato la vivibilità urbana o abbiano semplicemente trasferito traffico e inquinamento da una zona all’altra della città. Maggioranza e opposizione si sono ritrovate, ieri, sulla stessa linea: ascoltare i residenti e trovare soluzioni che possano distribuire meglio il traffico che oggi, concentrandosi su una sola arteria, sta creando molti problemi ai residenti.