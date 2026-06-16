FASE – Festival di Arti Visive a Sud Est, dal 19 giugno al 12 luglio la terza edizione del festival

OTRANTO (Lecce) – In un’epoca segnata da conflitti, disumano distacco e profonde ingiustizie, la cultura risponde costruendo ponti. Dal 19 giugno al 12 luglio 2026, Otranto e Porto Badisco ospiteranno la terza edizione di FASE, il festival di fotografia contemporanea e arti visive che quest’anno elegge a proprio manifesto il tema “Bridges Over TroubledWaters” (Ponti sopra acque turbolente).

Se le grandi mostre diffuse sul territorio resteranno accessibili per tutta la durata del festival, il weekend di apertura dal 19 al 21 giugno sarà animato da un fitto calendario di incontri, proiezioni e workshop con gli autori.

Per tutta la durata del Festival, le esposizioni saranno visitabili presso il Fossato del Castello Aragonese (Alessia Rollo – Altera Italia; Angelo Leonardo – Le Monde ouRien; Matteo Montenero e Nicolò Nastasia- Loro non tornarono più a terra), il Lungomare degli Eroi e il Lungomare Terra d’Otranto (Giulia Mangione – The Fall; Luca Marianaccio- LORO), e la piazzetta di Porto Badisco e il Bar da Carlo (Max Cavallari – Acquaintance).

Nato dall’iniziativa dell’associazione di promozione sociale Fuori Fase APS e interamente gratuito, il festival non si limita a esporre immagini, ma vuole generare dialogo. Attraverso installazioni urbane integrate nella bellezza naturale e architettonica del territorio, FASE 2026 cerca l’umanità nelle sue risposte più nobili: la resistenza, la solidarietà, il coraggio e la riscoperta.

“Ogni lavoro esposto è stato scelto per la sua capacità di rappresentare un ponte”, spiega il Direttore Artistico Raffaele Vertaldi. “Ponti tra persone, luoghi, culture ed epoche differenti, per affermare il valore inalienabile che l’arte esprime quando crea connessioni e diffida delle divisioni”.

FASE Festival è finanziato dal Comune di Otranto e patrocinato dalla Regione Puglia.

IL WEEKEND DI APERTURA: IL PROGRAMMA DEI TALK (19-21 GIUGNO)

Il festival si aprirà ufficialmente venerdì 19 giugno alle ore 20:00 presso il Castello Aragonese di Otranto, con l’inaugurazione alla presenza del Sindaco di Otranto Francesco Bruni, dell’Assessore al Turismo Cristina De Benedetto, degli organizzatori di Fuori Fase APS e degli artisti di questa edizione.

Le prime giornate saranno animate da tre grandi momenti di confronto e approfondimento:

• Venerdì 19 giugno (Castello Aragonese): la serata entra nel vivo alle 21:00 con il talk Mediterraneo burrascoso, un dialogo sulla dignità dell’essere umano e sul valore del fotogiornalismo e delle arti visive nei contesti di crisi. L’incontro sarà arricchito dalla proiezione del video multimediale “Acquaintance – Search and Rescue in the Mediterranean Sea” (7 min.) di Max Cavallari. Interverranno Max Cavallari (Acquaintance) e AntillaFürst(WeWorld), modera la giornalista Lara Gigante.

Alle 21:45 seguirà la proiezione speciale di Everyday in Gaza (16 min.), cortometraggio prodotto da WeWorld, diretto da Omar Rammal con le riprese di SoleimanHejji effettuate tra aprile e maggio 2025, già vincitore del Nastro d’Argento e del David di Donatello 2026. Un’opera fondamentale che testimonia la quotidiana resistenza nella Striscia nei quasi 1000giorni di una guerra ancora in corso, supportata dall’impegno ultra-trentennale di WeWorld in Palestina.

• Sabato 20 giugno (19:00, Terrazza di Palazzo de Mori) – Oltre il visibile: territori, comunità e ignoto: un doppio viaggio fluido e suggestivo sospeso tra realtà e mistero. Nella prima parte si esploreranno l’identità, i legami e la partecipazione attiva dei giovani nelle periferie milanesi (Le Monde OuRien); nella seconda ci si spingerà verso l’esplorazione di “altri mondi”, tra il bisogno di protezione delle comunità di survivalisti americani (The Fall) e l’indagine sui fenomeni extraterrestri in Italia (LORO). Con Angelo Leonardo, Arianna Biguzzi(WeWorld), Giulia Mangione e Luca Marianaccio, modera la giornalista Alessandra Lupo (evento accompagnato da un aperitivo offerto da Cursano).

• Domenica 21 giugno (18:30, Community Library Le Fabbriche) – Radici sospese e tracce di futuro: un confronto sul “sonno” metaforico di una generazione sospesa che si trasforma in un racconto di riscatto sociale, laboriosità e profonda resilienza. Matteo Montenero e Nicolò Nastasiaracconteranno la ricerca sul campo che ha condotto alla realizzazione del loro progetto Loro non tornarono più a terra, sviluppato in Tunisia con il supporto di WeWorld. Modera Marina Piconese, Presidente del Club per l’UNESCO di Otranto.

LE ALTRE ATTIVITÀ DEL WEEKEND

Il programma del fine settimana prevede inoltre una visita guidata alle esposizioni aperta al pubblico (sabato 20 giugno, dalle 10:00, con partenza dal Fossato del Castello Aragonese), condotta dal Direttore Artistico insieme agli artisti e agli organizzatori per scoprire i significati dietro ogni installazione.

Domenica 21 giugno (dalle 10:00 alle 18:00 presso la Community Library Le Fabbriche) spazio invece alla formazione con il workshop intensivo di narrazione visiva del territorio guidato dal fotografo Gabriele Albergo, in arte Salento Death Valley, incentrato sull’esplorazione del contrasto, della luce e dell’identità visiva (iscrizioni su www.fa-se.it).

Cosa: FASE 2026 – III Edizione “Bridges Over TroubledWaters”

Quando: Festival dal 19 giugno al 12 luglio 2026 | Calendario eventi dal 19 al 21 giugno Dove: Otranto e Porto Badisco (LE) – Mostre diffuse all’aperto

Ingresso: Gratuito e aperto al pubblico

Sito ufficiale e iscrizioni workshop: www.fa-se.it