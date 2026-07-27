Mercoledì 29 e venerdì 31 luglio Emmanuel Carrère, Chiara Valerio, Chiara Tagliaferri e Cinzia Cognetti per Armonia OFF in Piazza Castello

ALESSANO (Lecce) – Mercoledì 29 luglio, in Piazza Castello ad Alessano, con Chiara Tagliaferri e Cinzia Cognetti prosegue la dodicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto. Dopo l’anteprima di maggio con Stregonerie, l’inaugurazione affidata alla tappa salentina dello Strega Tour, il fine settimana dedicato al Premio Calvino e lo speciale appuntamento di Discorsi Mediterranei con lo storico israeliano Ilan Pappé, Armonia OFF accompagnerà il pubblico nelle prossime settimane con un itinerario tra romanzo, autobiografia, memoria, attualità e impegno civile e la presenza di Emmanuel Carrère, Chiara Valerio, Paolo Giordano, Concita De Gregorio, Annalisa Camilli, Santina Cosetta, Omar Di Monopoli e altri ospiti.

La serata prenderà il via alle 20:30 con l’autrice pugliese Cinzia Cognetti, che presenterà con Elisa Maggio, Note a margine del mio dolore (HarperCollins). Il romanzo d’esordio segue Eva, giovane praticante avvocata costretta a tornare a Bari dopo la morte della madre. Un diario nascosto riapre il passato familiare, tra un amore segreto e le ferite dell’assedio di Sarajevo, trasformando il lutto in un viaggio alla ricerca della propria identità. Con una scrittura vivida ed evocativa, Cognetti racconta la difficoltà di diventare adulti accettando il mistero delle persone che amiamo. Alle 21:30 sarà la volta di Chiara Tagliaferri, che converserà con Valentina Chiriatti su Arkansas. Storia di mia figlia (Mondadori), memoir dedicato al lungo percorso verso la maternità attraverso la gestazione per altri. Dalla diagnosi di menopausa precoce alle cliniche per la fertilità, fino all’incontro negli Stati Uniti con Daisy, la donna che renderà possibile la nascita di Lula, l’autrice intreccia esperienza personale, dolore, desiderio e riflessione civile. Un libro sull’amore, sulle nuove forme di famiglia e sui legami che possono nascere anche al di fuori della relazione biologica.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’intera edizione spicca quello con Emmanuel Carrère, tra le figure più influenti della letteratura contemporanea. Venerdì 31 luglio alle 21:00, ancora in Piazza Castello ad Alessano, lo scrittore francese dialogherà con Chiara Valerio a partire da Kolchoz (Adelphi), il libro nel quale ricostruisce la storia della propria famiglia intrecciandola alle grandi vicende politiche e sociali dell’Europa del Novecento. Il titolo nasce da un rito dell’infanzia: durante le assenze del padre, Carrère e le due sorelle si trasferivano nella camera dei genitori e la madre chiamava quel momento “fare kolchoz”. Molti anni dopo, i tre fratelli ripeteranno quel gesto attorno al letto della madre nell’ultima notte della sua vita. Da quella perdita prende forma un grande romanzo familiare che attraversa le radici russe e georgiane della famiglia, la vicenda personale e pubblica di Hélène Carrère d’Encausse, storica dell’Unione Sovietica e della Russia e prima donna a ricoprire il ruolo di segretaria perpetua dell’Académie française, e il rapporto complesso tra una madre e un figlio che la trasforma in un potente personaggio letterario. L’appuntamento salentino concluderà un minitour pugliese che toccherà anche le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, mercoledì 29 luglio alle 21:00, e Locorotondo, giovedì 30 luglio alle 21:00, nell’ambito della quindicesima edizione di Libri nei Vicoli del Borgo.

Ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano, recentemente insignita del Premio Straordinaria promosso da Associazione Librai Italiani di Confcommercio, e dall’associazione NarrAzioni, in collaborazione con Mario Desiati, il festival è realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e di BPER Banca e con il contributo dei comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Ugento e Specchia.

Lunedì 3 agosto in Piazza Mercato a Castrignano del Capo il festival ospiterà il Premio Armonia BPER 2026. La serata si aprirà alle 20:30 con Santina Cosetta, vincitrice del Premio Armonia BPER Esordio 2026, che accompagnata da Valeria Bisanti, presenterà Soltanto il giorno (Giunti), ispirato alla storia vera della sua bisnonna. Seguirà, alle 21:30, la consegna del Premio Armonia BPER Scrittura e lavoro culturale a Paolo Giordano. Insieme alla giornalista e scrittrice Annalisa Camilli, autrice di uno dei contributi raccolti nel volume Da vicino. Raccontare la guerra oggi (Einaudi), curato dallo stesso Giordano, dialogheranno con Valentina Murrieri sul ruolo della scrittura e del giornalismo nel racconto dei conflitti contemporanei.

Sabato 8 agosto in piazza Don Tonino Bello ad Alessano, alle 21.00, nell’ambito della manifestazione “Una notte nel borgo”, Maria Antonietta Epifani curatrice di Maledette. Le diverse dal XVII secolo ai giorni nostri, edito da Adda editore per la collana editoriale “Leggi La Puglia – Teca del Mediterraneo” del Consiglio Regionale della Puglia, presenterà la pubblicazione in conversazione con Vincenzo Santoro, autore del saggio Maledette per tarantismo.

Sabato 5 settembre dalle 20:30 in piazza San Giovanni a Giuliano (frazione di Castrignano del Capo), prima Annibale Gagliani intervisterà Omar Di Monopoli sul suo romanzo Il santo degli assetati (NN editore) che racconta un Sud dove l’acqua diventa simbolo di ogni desiderio e ogni mancanza, e l’unica redenzione possibile è nella ricerca dell’amore, della bellezza, della verità. A seguire Concita De Gregorio, in dialogo con Elisabetta Liguori, e il suo La cura (Feltrinelli), un libro dedicato al valore della cura come pratica quotidiana e come gesto capace di ricostruire relazioni, attraversare il dolore e restituire senso all’esperienza umana.

La dodicesima edizione del festival Armonia si concluderà nel mese di ottobre con l’incontro organizzato in collaborazione con il Premio Strega 2026 nell’Agorà del Consiglio della Regione Puglia a Bari, dove è in programma anche la mostra dei Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro.

Come ogni anno, Armonia ribadisce la propria vocazione: la letteratura come spazio aperto di relazione, pensiero e comunità, mai come recinto.