Giurdignano, nasce con “Santu Paulu de le Tarante”, domani, l’associazione “Sinergia salentina”: obiettivo, far rinascere il territorio

GIURDIGNANO (Lecce) – Il Salento si muove e si rinnova attraverso le idee di chi decide di restare, costruire e valorizzare le proprie radici. Nel cuore della “terra dei menhir” nasce ufficialmente “Sinergia Salentina”, una nuova Associazione di Promozione Sociale (APS) fondata da un gruppo di giovani di Giurdignano spinti da entusiasmo, visione e un profondo amore per l’identità locale.

L’associazione si presenta come un vero e proprio manifesto generazionale, fondato su tre pilastri programmatici ben precisi: la tradizione e tutela del patrimonio storico, la promozione di arte e cultura in ogni sua forma e la creazione di un impatto sociale positivo che metta in rete la comunità. A raccontare visivamente questa missione è il logo ufficiale del progetto: un ragno – icona indiscussa della pizzica e della forza travolgente del territorio – che si intreccia armoniosamente con le foglie d’ulivo, simbolo di rigenerazione, pace e radici millenarie.

Il debutto: “Santu Paulu de le Tarante” (28 giugno 2026)

Il battesimo operativo della neonata associazione avverrà domenica 28 giugno 2026, a partire dalle ore 19:00, in Via San Paolo a Giurdignano, con la manifestazione “Santu Paulu de le Tarante”. L’evento, organizzato da Sinergia Salentina con il patrocinio del Comune di Giurdignano e dell’Istituto Diego Carpitella, e in collaborazione con Roots & Reads e la casa editrice Kurumuny, unisce in un unico cartellone memoria storica, approfondimento scientifico-antropologico e grande musica popolare.

Il programma della serata prevede:

Ore 19:00 (Il Ritrovo e la Storia): Appuntamento presso il celebre Menhir San Paolo, luogo simbolo del sincretismo legato al tarantismo. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Giurdignano, Monica Gravante, e del parroco Don Roberto, le guide turistiche locali offriranno un racconto storico del monumento megalitico.

Ore 19:30 (Il Dialogo Culturale): Presentazione del libro di Luigi Chiriatti, “Morso d’amore. Viaggio nel tarantismo salentino” (Kurumuny). Il dibattito, moderato dalla docente di lingua Grika Sandra Abbate, vedrà gli interventi di Manuel De Carli (Université de Tours e Direttore scientifico dell’Istituto D. Carpitella) e Fabio Chiriatti (Coordinatore Artistico del festival itinerante “La Notte della Taranta”).

Ore 21:00 (Il Concerto Popolare): Chiusura in festa con il ritmo dei tamburelli e la musica travolgente dei Briganti di Terra d’Otranto, che porteranno in piazza l’energia della pizzica più autentica.

La via del centro storico sarà inoltre animata per tutta la serata da stand gastronomici con piatti tipici locali, uno spazio libri e mostre di artigianato d’eccellenza.

La nota di Alessandro Bagnato (BlogAlMente)

“Quando ho fondato BlogAlMente, l’ho fatto con una certezza: il nostro territorio ha un potenziale immenso che aspetta solo di essere raccontato e sostenuto” dichiara Alessandro Bagnato, Ceo, Founder e blogger della piattaforma digitale. “Vedere un gruppo di giovani unire le proprie forze per valorizzare Giurdignano è la dimostrazione che il futuro del Salento è in ottime mani. Come BlogAlMente abbiamo sposato e supportato questa realtà fin dal primo giorno all’interno della nostra rubrica ‘Diamo spazio e voce al territorio’. Sostenere l’appuntamento del 28 giugno significa dare forza a una rete virtuosa che mantiene vivo e dialogante il nostro passato. A tutto il team di Sinergia Salentina va il mio più grande in bocca al lupo: continuate a creare bellezza e a far brillare il territorio”.

L’invito a partecipare è aperto a cittadini, turisti e appassionati di cultura salentina per riscoprire, insieme, il fascino senza tempo della terra dei menhir.