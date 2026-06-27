Galà di solidarietà domani sera a Cavallino con gli artisti dell’accademia-community “Art of singing”

CAVALLINO (Lecce) – Domenica 28 giugno alle 19, presso il teatro “Il Ducale” di Cavallino, è in programma lo spettacolo “Gala’ Art of Singing in Salento”, organizzato dalla community Instagram @art_of_singing_ita, che riunisce cantanti e artisti da tutta Italia ma pure dall’omonima accademia salentina diretta dalla cantante, pianista e compositrice Elisabetta Guido, vocologa artistica leccese allieva del foniatra delle star Franco Fussi.

Ospiti della serata saranno il pianista Stefano Pellegrino, il chitarrista Giorgio Fanelli, la violoncellista Beatrice Barbara, i “Timeless Music Band”, e i docenti dell’accademia, Alessia Agosto, Marilù Calafiore, Nico Carone, Lory Coletti, Roberta Devita e Simone Orlando, che dirigerà anche il coro dell’accademia. La regia dello spettacolo è di un’altra docente dell’Accademia, Francesca Montagna; presenterà la serata Maurizio D’Anna.

Il galà, che si avvale del sostegno del Comune di Cavallino, bissa il successo degli analoghi appuntamenti già tenutisi nelle altre due sedi della community/accademia, a Milano a maggio scorso e a Roma il 17 giugno, presso il Caffè’ letterario.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con l’associazione “La girandola ODV” di Monica Antonia Agrosì, che da anni combatte sul fronte della lotta agli abusi contro le donne e i minori, preoccupandosi di creare alloggi protetti e occasioni di lavoro per le vittime di abusi.