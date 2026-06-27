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Riccio di mare, proroga del fermo pesca fino al 2029 e nuove misure di tutela

Paolicelli: "Una scelta condivisa, fondata sulle evidenze scientifiche, per ripopolare i fondali e garantire un futuro sostenibile alla pesca pugliese"

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