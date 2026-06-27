Incendio sul terrazzo di un edificio abbandonato a Lecce: indaga la Polizia

LECCE – Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere San Pio, dove intorno alle 14.30, un incendio è divampato sul terrazzo di uno stabile abbandonato situato in via Udine, al civico 24.
Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco avrebbe interessato un cumulo di vecchie batterie per auto che si trovava sul terrazzo della struttura, dato questo, che fa ipotizzare anche un rischio ambientale legato alla presenza di questi materiali, considerati rifiuti speciali.
Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto.
Le indagini puntano a verificare le responsabilità dei proprietari dell’immobile, che non risiedono nell’edificio, in merito allo stoccaggio non autorizzato del materiale andato a fuoco.
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