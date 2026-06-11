Il cantautorato degli ALS Project venerdì 12 giugno a Giurdignano

GIURDIGNANO (Lecce) – Un nuovo appuntamento live con la musica degli ALS Project, un viaggio tra le canzoni d’Amore, Lavoro e Speranza della musica italiana. Il progetto, ideato da Luigi e Sandro dei CRIFIU, sarà in concerto Venerdi 12 Giugno alla Festa del tartufo Giurdignano Fest di Giurdignano (LE) (Piazza Municipio, dalle ore 21:00).

Uno spettacolo nuovo, riarrangiato e con nuovi brani da cantare insieme al pubblico per un repertorio conosciuto da tutti. Sonorità acustiche ed elettroniche, potenti e coinvolgenti in un viaggio che attraverserà la più bella musica italiana dei più famosi brani di autori come F. Guccini, Nomadi, F. De Andrè, Toto Cutugno, L. Dalla, A. Celentano, P. Conte, R. Gaetano, R. Vecchioni, F. Mannoia, E. Bennato e molti molti altri. Con Giancarlo Rizzo alla voce, Luigi De Pauli alla chitarra, Sandro De Pauli ai flauti e programmazioni non mancheranno le hit dei Crifiu.

La programmazione musicale della Festa del tartufo / Giurdignano Fest, la cui direzione artistica è affidata a Dilino’, proseguirà per tutto il weekend, sabato 13 con il trio di musica popolare salentina Provvisorio Popolare e domenica 14 con Antonio Ancora Acoustic Live.

Tre serate di musica dal 12 al 14 giugno all’interno del vasto programma di eventi e appuntamenti organizzato dal Comune di Giurdignano.

Start ore 21.00 – Ingresso gratuito

ALS PROJECT in concerto

Venerdi 12 GIUGNO 2026 – ore 21:00

GIURDIGNANO (LE) – GIURDIGNATO FEST – FESTA DEL TARTUFO / Piazza Municipio

Ingresso gratuito