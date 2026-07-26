“Corolla” di Carolina Bubbico: tre concerti tra voci e ritmi dal mondo

Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, presenta tre appuntamenti con “Corolla – Voci e ritmi dal mondo”, il progetto musicale ideato e diretto da Carolina Bubbico che pone al centro la vocalità corale e le sue possibilità espressive.

lunedì 27 luglio alle ore 21 sul Lungomare Nord di Casalabate, marina di Squinzano. Il progetto farà tappa martedì 28 luglio alle ore 22 in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica e si concluderà giovedì 30 luglio alle ore 21.30 in Piazza della Repubblica a Martignano. I tre appuntamenti rientrano nella Stagione Estiva del Conservatorio, attraverso la quale l’attività di formazione, ricerca e produzione artistica dell’Istituzione incontra il pubblico in diversi centri del territorio. Il primo concerto è in programma. Il progetto farà tappae si concluderà. I tre appuntamenti rientrano nella Stagione Estiva del Conservatorio, attraverso la quale l’attività di formazione, ricerca e produzione artistica dell’Istituzione incontra il pubblico in diversi centri del territorio.

Compositrice, cantante, polistrumentista, arrangiatrice, direttrice d’orchestra e docente di Canto pop-rock al Conservatorio “Tito Schipa”, Carolina Bubbico ha sviluppato nel corso della propria formazione e della carriera artistica una ricerca personale sulla voce intesa non soltanto come mezzo espressivo individuale, ma come vero e proprio strumento orchestrale.

Da questa ricerca nasce Corolla, l’ensemble vocale formato negli anni con le studentesse e gli studenti delle sue classi. Un laboratorio in continua evoluzione, nel quale le diverse voci assumono funzioni specifiche: alcune costruiscono trame armoniche simili a quelle di un’orchestra d’archi, altre generano il groove di una sezione di fiati, altre ancora producono riff, pattern ritmici e stratificazioni sonore. La coralità diventa così uno spazio di ascolto e relazione, capace di tenere insieme espressione individuale e costruzione collettiva.

Sul palco, accanto al Vocal Ensemble del Conservatorio, saranno presenti Carolina Bubbico, alla voce e alla direzione, Filippo Bubbico, al basso elettrico, e Alberto Manco, alle percussioni. La sezione ritmica sostiene e amplia l’orchestrazione vocale, accompagnando il pubblico in un percorso attraverso repertori, lingue, armonie e ritmi provenienti da diverse culture musicali.

Il concerto mette in dialogo ricerca didattica e produzione artistica, restituendo il lavoro sviluppato all’interno del Conservatorio e offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con la dimensione del palcoscenico. Il risultato è un viaggio musicale contemporaneo nelle musiche del mondo, nel quale la voce costruisce atmosfere, racconta storie e diventa parte di un organismo sonoro unitario.

Carolina Bubbico è attiva sulla scena italiana e internazionale e si è esibita in festival, club e teatri, affiancando all’attività discografica la realizzazione di progetti orchestrali e lavori su commissione. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo come arrangiatrice e direttrice d’orchestra e ha sviluppato produzioni dedicate al dialogo tra linguaggi musicali, repertori e culture differenti.

L’ingresso al concerto di Casalabate è libero fino a esaurimento dei posti. Per l’appuntamento di Ceglie Messapica l’ingresso è libero con prenotazione al numero 389 9183106. A Martignano l’accesso è libero fino a esaurimento dei posti. I concerti sono realizzati in collaborazione con i Comuni di Ceglie Messapica, Martignano e Squinzano e con il contributo straordinario destinato ai Conservatori di musica pugliesi per il sostegno e il potenziamento dell’Alta Formazione Musicale sul territorio.