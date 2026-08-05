Nautico, scontro istituzionale: Fasano sfida la Provincia: “È il Comune che decide il destino di quell’area”. Tarantino si oppone

GALLIPOLI – Vent’anni di attese, un progetto mai diventato realtà e ora uno scontro istituzionale che rischia di mettere a repentaglio il futuro del nuovo Istituto Nautico di Gallipoli. Da una parte il sindaco Flavio Fasano, deciso a difendere la scelta del Consiglio comunale di avviare la variante urbanistica per destinare l’area a parcheggio; dall’altra il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, che mette in guardia dal rischio concreto di perdere i finanziamenti ormai giunti alla fase conclusiva dell’iter amministrativo. Al centro della contesa c’è una domanda destinata a far discutere: perché la scuola non è stata costruita quando avrebbe dovuto esserlo, circa vent’anni fa?

Il primo cittadino rivendica con forza la competenza del Comune sulla pianificazione urbanistica e sostiene che le esigenze della città siano profondamente cambiate rispetto a quando venne immaginato il nuovo Nautico. “È il Comune di Gallipoli che decide il destino di quell’area: perché non l’hanno fatta prima la scuola? Sono passati 20 anni, la città non può più accogliere scuole in centro. Hanno fatto la conferenza dei servizi nel 2022: all’epoca hanno portato un progetto che valeva 13 milioni e 600mila euro, nel 2024 hanno demolito e mai costruito. Poi hanno fatto una variante di 4 milioni di euro senza la conferenza dei servizi. Se oggi dovessero iniziare a costruire, io li dovrei fermare perché il progetto non è mai stato validato. La città deve essere costruita in un modo nuovo, non ci possono più essere scuole in centro: abbiamo bisogno di parcheggi, oggi le esigenze sono diverse”.

È questa la linea che ha portato il Consiglio comunale ad approvare l’avvio dell’iter per la variante urbanistica. Adesso si apre la fase delle osservazioni: cittadini ed enti avranno trenta giorni di tempo per presentarle, dopodiché sarà la Regione Puglia a pronunciarsi sulla richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell’area, dove l’amministrazione comunale immagina oggi un parcheggio anziché il nuovo edificio scolastico. Per Fasano, dunque, non si tratta di ostacolare il Nautico, ma di prendere atto che la Gallipoli del 2026 è profondamente diversa da quella di due decenni fa e necessita di infrastrutture differenti per affrontare i problemi del traffico e della mobilità.

Una ricostruzione che il presidente della Provincia Fabio Tarantino respinge con decisione. “Sono sinceramente sorpreso dalle dichiarazioni del sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, perché rischiano di alimentare una narrazione che non trova riscontro negli atti e che finisce per mettere in secondo piano l’unico obiettivo che dovrebbe accomunare tutti: consegnare al territorio un nuovo Istituto Nautico moderno, sicuro e all’altezza della sua storia”. Tarantino difende il lavoro svolto dagli uffici provinciali e ricorda che “la Provincia di Lecce ha seguito l’intero procedimento nel pieno rispetto della normativa e delle procedure previste. La conferenza di servizi si è conclusa positivamente sul progetto definitivo; le modifiche intervenute nella fase esecutiva riguardano esclusivamente aspetti tecnici e strutturali, senza alterare le valutazioni già espresse dagli enti competenti. Anche la verifica del progetto esecutivo è stata condotta dall’Inail, senza che emergesse la necessità di ulteriori autorizzazioni. Si tratta di elementi oggettivi, documentati negli atti del procedimento”.

Il presidente della Provincia invita quindi ad abbassare i toni dello scontro, sottolineando come ogni rallentamento possa compromettere definitivamente l’opera. “Dispiace che, invece di confrontarsi su questi fatti, si scelga la strada della polemica pubblica. In una fase così delicata serve responsabilità istituzionale, perché ogni iniziativa che rallenti o comprometta la realizzazione dell’opera rischia di produrre un danno non alla Provincia, ma agli studenti, alle famiglie e all’intero territorio”. E assicura che Palazzo dei Celestini “continuerà a fare la propria parte con la massima trasparenza e determinazione, difendendo la correttezza dell’operato dei propri uffici e mettendo in campo ogni iniziativa utile affinché il nuovo Nautico possa essere realizzato nei tempi più rapidi possibili”. Il messaggio finale è un appello all’unità: “Su un’opera di questa importanza non possono prevalere le contrapposizioni tra istituzioni. Devono prevalere il rispetto degli atti, delle procedure e, soprattutto, l’interesse pubblico”.

Il confronto, però, appare destinato a proseguire. Mentre il Comune rivendica il diritto di ripensare l’assetto urbanistico di un’area dopo due decenni di attese e di mutamenti nelle esigenze della città, la Provincia teme che la variante possa compromettere un finanziamento e un’opera che, dopo un lungo iter amministrativo e una conferenza dei servizi già conclusa positivamente, sembravano ormai vicina alla fase realizzativa. Sarà ora il percorso previsto dalla variante urbanistica e, in ultima istanza, la decisione della Regione Puglia a stabilire quale sarà il futuro di quell’area e se il nuovo Nautico vedrà finalmente la luce lì oppure lascerà il posto a un parcheggio. Fasano ha già dichiarato che la scuola potrà essere realizzata sulla strada provinciale per Sannicola, dove c’è già una sede del “Vespucci”, dove si può utilizzare un parcheggio esterno di fronte ai vigili del fuoco. Insomma, l’idea della nuova amministrazione è di ricostruire il nautico all’ingresso della città e non dov’era negli anni ‘50, in pieno centro. Ma i dubbi crescono in Provincia, per i tempi che si dilaterebbero inevitabilmente e per i finanziamenti che rischierebbero di andare in fumo.