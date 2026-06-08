Incentivi volumetrici nelle ristrutturazioni a Lecce: via libera definitivo. Si potranno costruire case più alte

LECCE – È arrivato il via libera definitivo alla disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia, in attuazione dell’art. 4 comma 1 della legge regionale Puglia n. 36/2023: in vigore dal 2 giugno 2026. “È con estrema soddisfazione che comunico ai leccesi che è diventata pienamente operativa nella nostra città la nuova disciplina per la ristrutturazione edilizia, impropriamente detta ‘Piano casa’, che prevede incentivi volumetrici per il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché per incentivare gli interventi di Edilizia Residenziale Sociale – scrive l’architetto Gianpaolo Scorrano, Assessore all’Urbanistica della città di Lecce – È stata, infatti, pubblicata sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) n. 43 del 1° giugno 2026 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64, approvata il 27 aprile 2026. L’atto, efficace a tutti gli effetti di legge a partire dal 2 giugno 2026, recepisce con variante al PRG vigente, la Legge Regionale n. 36/2023 sulla ristrutturazione edilizia, fissando regole per professionisti e cittadini. Il provvedimento chiude un articolato iter iniziato nell’agosto 2025, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 29 agosto 2025 di adozione.

Il testo ha così definito sia le regole per sbloccare gli incentivi e i bonus volumetrici per l’ampliamento, la demolizione e la ricostruzione di edifici residenziali legittimi o legittimati, sia gli ambiti edificati delle zone omogenee B, C, E nei quali si possono applicare. Gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in forza di questa legge regionale devono essere rivolti al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza statica, delle prestazioni energetiche degli edifici ed alla riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del nostro territorio. L’avviso pubblico di avvenuta approvazione è consultabile all’Albo Pretorio On Line del Comune di Lecce, oltre che diffuso alla cittadinanza tramite manifesti pubblici e sui quotidiani a diffusione provinciale, ai sensi dell’art. 11, comma 14 della L.R.P. n. 20/2001 e ss.mm.ii. Il testo della deliberazione e i relativi allegati sono, invece, consultabili nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Pianificazione e Governo del Territorio” del Comune di Lecce. Una bella notizia per cittadini e professionisti che consentirà a Lecce di modernizzare il proprio tessuto urbano, migliorare la sicurezza sismica, favorire il recupero energetico degli edifici e promuovere l’edilizia residenziale sociale”.