Aqp smentisce il Codacons: “A Campi Salentina pressione idrica conforme agli standard qualitativi”

CAMPI SALENTINA – “A Campi Salentina la pressione idrica nella rete pubblica è conforme agli standard qualitativi garantiti da Acquedotto Pugliese (AQP) in tutta la regione e non c’è alcun razionamento in atto”. I vertici Aqp sono intervenuti con una nota per smentire il comunicato del Codacons pubblicato due giorni fa: “L’erogazione di acqua potabile è continua e costantemente monitorata in tutto l’abitato ed eventuali specifiche situazioni vengono puntualmente gestite. Anche il trend di segnalazioni al servizio guasti di AQP rivela un quadro coerente con le rilevazioni sul campo. Non esiste, inoltre, né uno stato di crisi né tantomeno di emergenza riferibile al servizio idrico potabile.

La pressione idrica a Campi Salentina è gestita, come in tutto il territorio pugliese, con il duplice obiettivo di garantire a tutti il servizio e preservare la rete. La regolazione è dinamica ed equilibrata: tiene conto di variabili come la quota altimetrica, la distanza dai punti di alimentazione e l’andamento dei consumi. Non c’è relazione diretta, invece, tra il regime pressorio e le precipitazioni. Anche in presenza di maggiori disponibilità di acqua in sorgenti e invasi, la pressione idrica deve rispettare livelli che garantiscano al contempo erogazione continua alle utenze e tutela della rete, evitando picchi che causano stress delle tubazioni, rotture, dispersioni idriche e relativi disagi ai cittadini.

La rete idropotabile della Puglia è un sistema unico. La parte più estesa – oltre 20.000 km di condotte – è quella pubblica ed è gestita da AQP, dalle fonti fino al punto di consegna di ciascuna utenza. Dal contatore in poi, l’impiantistica è privata: appartiene al condominio o alla proprietà, che ne ha la gestione. La pressione che arriva al rubinetto è il risultato della cura di tutto il sistema, secondo le competenze di ciascuno.

Per eventuali criticità di carattere puntuale, il servizio Segnalazione guasti di Acquedotto Pugliese, disponibilegratuitamente tutti i giorni 24 ore su 24, consente di attivare verifiche di campo mirate. Le segnalazioni vengono analizzate caso per caso, con sopralluoghi e monitoraggi dedicati, per individuare eventuali margini di miglioramento localizzato e verificare le situazioni riconducibili alla rete pubblica e quelle legate agli impianti interni. AQP consiglia anche di verificare eventuali interventi tecnici sulla rete nella zona di interesse.

Per maggiori informazioni sulla gestione della pressione idrica è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di AQP: www.aqp.it/scopri-acquedotto/pressione-idrica”.