/a>

HomeAttualitàCompasso d'Oro 2026: la Puglia conquista due Menzioni d'Onore e un Attestato...
Attualità

Compasso d’Oro 2026: la Puglia conquista due Menzioni d’Onore e un Attestato Compasso d’Oro Young

Un robot per i lavori agricoli, il murale al porto di Bari e la reinterpretazione di una spianatoia tradizionale

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging

Contenuto protetto da copyright © Corriere Salentino - Tutti i diritti riservati.