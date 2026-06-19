L’area pedonale di piazzetta Santa Caterina si fa mercatino

NARDO‘ (Lecce) – Da domani, sabato 20 giugno, l’area pedonale serale di piazzetta Santa Caterina ospiterà un mercatino con prodotti di vario tipo. In questo modo, la passeggiata nella marina diventerà occasione anche per qualche acquisto. Sarà possibile trovare prodotti artigianali di qualità, prodotti tipici della gastronomia locale (tra cui, conserve), libri e gadget legati al territorio.

“L’idea del mercatino – spiega Cesare Dell’Angelo Custode–è funzionale all’istituzione dell’area pedonale serale nell’anello intorno al parco giochi. Una zona che a partire dalle ore 19 è totalmente off-limits per auto e moto, perfetta per una passeggiata in totale relax e da domani anche per fare qualche acquisto. Abbiamo selezionato i rivenditori cercando soprattutto qualità e identità territoriale, cercando di venire incontro ai gusti dei frequentatori locali e dei turisti”.

Com’è noto, a partire dal 1° giugno scorso, piazzetta Santa Caterina è interamente pedonale nella fascia oraria dalle ore 19 alle 2. Si tratta dell’anello viario intorno al parco giochi, e la novità è l’istituzione dell’area pedonale nel tratto compreso tra la spiaggetta (via Emanuele Filiberto) e il porticciolo (lungomare Verne), considerato che il tratto fronte mare è già pedonale h24.