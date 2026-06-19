Santa Maria e Santa Caterina, da domani attiva la Ztl

NARDO‘ (Lecce) – A partire da domani, sabato 20 giugno, saranno attive le zone a traffico limitato di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, che saranno in vigore sino al 15 settembre, ogni giorno dalle ore 21 alle 2.

Contestualmente – così come impone la normativa–parte la fase cosiddetta di “pre-esercizio” della rilevazione elettronica dell’accesso dei veicoli, così come accade per la Ztl del centro storico. In questa fase sperimentale di un mese è sospesa la fase sanzionatoria. Sino al 19 luglio, infatti, le immagini registrate dai varchi elettronici non saranno utilizzate per la contestazione automatica delle violazioni. Ma tutti i varchi saranno presidiati dagli agenti della Polizia Locale che potranno comunque elevare le contravvenzioni a chi accede in Ztl senza titolo. Al termine di questa fase, cioè dal prossimo 20 luglio, il sistema di controllo elettronico entrerà in funzione a pieno regime ordinario e le infrazioni per il transito saranno rilevate automaticamente mediante i dispositivi video e sanzionate.

Per quanto riguarda Santa Maria, i varchi di entrata e uscita della zona off-limits per auto e moto sono su via Trento (intersezione con via La Marmora) e – novità di quest’anno – nei pressi della rotatoria tra via Puccini e via Emanuele Filiberto, precisamente all’altezza della fontanella di acqua pubblica (la Ztl è stata estesa di poche decine di metri rispetto al passato).

Per quanto riguarda Santa Caterina, invece, il varco d’entrata è su via Cantù (intersezione con via Giordano, nei pressi del ristorante “Barrueco”) e quelli d’uscita sono all’altezza del porticciolo (nei pressi della gelateria “Momento”) e all’inizio di via Verga (in corrispondenza della tabaccheria).

Approfittando del periodo sperimentale, tutti gli aventi diritto all’accesso in Ztl (anche quelli già autorizzati con il vecchio sistema) devono rivolgersi al comando di Polizia Locale di via Crispi per rinnovare il proprio permesso e adeguarlo al nuovo sistema. Vale la pena ricordare che gli autorizzati di tipo C/S possono accedere durante l’intera fascia orario di vigenza della Ztl. Si tratta dei proprietari di immobili non residenti, titolari di esercizi per il commercio, titolari di strutture ricettive, ecc., che dunque possono accedere per le operazioni di carico e scarico merci, materiali, documenti e cose. Sono stati previsti, inoltre, i pass diportisti e i pass pescatori, rispettivamente per i non residenti, possessori di imbarcazioni, ormeggiate nello scalo di alaggio limitatamente alle operazioni di carico e scarico e per i non residenti, esercenti l’attività di pescatore, che detengono la barca ormeggiata nel porticciolo, sempre limitatamente alle operazioni connesse all’esercizio dell’attività di pesca.

A questo link https://www.comune.nardo.le.it/unita_organizzativa/area-funzionale-3-polizia-locale-corpo-operatori-di-pl/ sono disponibili tutti i contatti utili della Polizia Locale.

“Parte domani la Ztl delle marine – precisa il consigliere con delega alla Polizia Locale Gabriele Mangione – e contestualmente la fase sperimentale del presidio dei varchi con mezzi elettronici. Una novità che ci consente di superare il farraginoso sistema con la barriera a sbarra. In generale, le rilevazioni automatiche degli accessi ci consentono una gestione più ordinata della Ztl. L’intendimento dell’amministrazione è sempre quello di rafforzare le esigenze dei fruitori e quelle degli operatori commerciali delle due marine.Meno veicoli a motore significa più tutela per pedoni e ciclisti, maggiore salvaguardia dell’ambiente e migliore fruibilità dei locali”.

Sempre a partire da domani tornerà in funzione a Santa Caterina il servizio di sosta a pagamento, sospeso nei giorni scorsi a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale (e quindi dell’assenza di segnaletica orizzontale).